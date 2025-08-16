Ε.Ε. και «πρόθυμοι» επιμένουν για κυρώσεις σε Ρωσία 

Κοινό ανακοινωθέν από την Ευρώπη για τις εξελίξεις στην Αλάσκα.

Με τρόπο επιφυλακτικό και σχεδόν μονότονο έρχεται η πρώτη δημόσια αντίδραση της Ευρώπης στις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Μετά την ενημέρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο και μετά την ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη εκδόθηκε ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο ζητά η Ουκρανία να λάβει τις αποφάσεις όσον αφορά στην εδαφική της ακεραιότητα, ενώ επιμένει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την κοινή δήλωση υπογράφουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Φρίντριχ Μερτς, ο Κιρ Στάρμερ, η Τζόρτια Μελόνι, ο Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ και ο Αντόνιο Κόστα.

Σε αυτή σημειώνεται:

Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε εμάς και τον πρόεδρο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσουν οι σκοτωμοί στην Ουκρανία, να μπει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτευχθεί δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Όμως είπε ο πρόεδρος Τραμπ «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Όπως το οραματίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι οι περαιτέρω συνομιλίες που θα συμπεριλαμβάνουν τον πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα.

Είμαστε επίσης έτοιμοι να εργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι προς μια τριμερή σύνοδο με ευρωπαϊκή στήριξη.

Ξεκαθαρίζουμε πως η Ουκρανία πρέπει να έχει συμπαγείς εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορέσει να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του πρόεδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Η Συμμαχία των Προθύμων είναι έτοιμη να παίξει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να μπουν όρια στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο κατά της ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.

Εναπόκειται στην Ουκρανία να λάβει αποφάσεις για τα εδάφη της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Η στήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να κρατήσουμε την Ουκρανία δυνατή προκειμένου να πετύχει ένα τέλος στον πόλεμο και μια δίκαιη και συνεχή ειρήνη.

Όσο συνεχίζονται οι σκοτωμοί στην Ουκρανία είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουν τις κυρώσεις και ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στην αμέριστη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που εξασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.