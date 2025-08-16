Νέα δεδομένα μετά την Αλάσκα: Εκεχειρία τέλος, τι θα γίνει με το εδαφικό

Στη «γραμμή» Πούτιν για συμφωνία ειρήνης και όχι εκεχειρία ο Τραμπ • «Τυράκι» η πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας • Περίεργη δήλωση Ζελένσκι για την ειρήνη και το εδαφικό.

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι εξελίξεις μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Παρά το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις των δύο προέδρων μπροστά στους δημοσιογράφους ήταν εμφανώς «κενές» ουσιαστικού περιεχομένου, τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα καταδεικνύουν ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσαν σε κίνηση ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το ουκρανικό.

Μετά από το μπαράζ δηλώσεων και δημοσιευμάτων κι ενώ τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον για δύσκολες συζητήσεις με τον Αμερικανό ομόλογό του, έχει αρχίσει και συμπληρώνεται το «παζλ» των νέων πλάνων που τίθεται προς συζήτηση και διαπραγμάτευση

Όχι εκεχειρία, αλλά συμφωνία ειρήνης

Μια από τις πρώτες διαρροές σχετικά με το «μενού» της συνάντησης των δύο προέδρων, ήταν η άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση πυρός και η πρότασή του για συνολική συμφωνία ειρήνευσης.

Λίγη ώρα αργότερα και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με Ζελένσκι, Ευρωπαίος και ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσω ανάρτησή του στο Truth Social, έσπευσε να βάλει τέλος στη συζήτηση περί εκεχειρίας, ευθυγραμμιζόμενος με αυτό που φάνηκε πως ήταν η στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πρώτη του τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση της Αλάσκας υπογράμμισε ότι «μια συμφωνία ειρήνης που θα τελειώσει τον πόλεμο είναι προτιμότερη από μια εκεχειρία. Στο μήνυμά του, ακόμη, αναφέρει πως εάν πάνε καλά οι συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ξεκινήσει διαδικασίες για άμεση συνάντηση ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Μια μεγάλη και επιτυχημένη ημέρα στην Αλάσκα. Η συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ρωσία πήγε πολύ καλά, όπως και μια νυχτερινή συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ξεκαθαρίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία είναι να πάμε κατευθείαν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τελειώσει τον πόλεμο, και όχι σε μια εκεχειρία που πολλές φορές δεν κρατά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσιγκτον, στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας. Εάν όλα πάνε καλά θα κανονίσουμε μετά μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό» έγραψε στο Truth Social. ​

Κάτι σαν το ΝΑΤΟ, αλλά όχι ακριβώς...

Ακολούθησε ένα δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters και του γαλλικού πρακτορείου, με το οποίο αποκαλύφθηκε πως η Ουάσιγκτον πρότεινε προς το Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας» παρόμοιες με αυτές του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς να γίνει η Ουκρανία μέλος της Συμμαχίας, κάτι που δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ως «τυράκι» για τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Επικαλούμενα πηγές τα πρακτορεία επισημαίνουν ότι η πρόταση αυτή κατατέθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο προς τον Ουκρανό ομόλογό του στο πλαίσιο της σημερινής τους συνομιλίας, ενώ, στη συνέχεια, επαναλήφθηκε και στις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους.

Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει πως οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων και η Συμμαχία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες. Εξάλλου στο κοινό ανακοινωθέν τους οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τις δηλώσεις Τραμπ πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμος να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να έχει απευθείας επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμά πως εάν οι συζητήσεις πάνε καλά, θα μπορούσε να προγραμματιστεί άμεσα μια τριμερής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι ζητά ειρήνη

Μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις, όμως, έρχεται και μια ακόμη τοποθέτηση από τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος, επίσης έκανε λόγο για την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για διαρκή ειρήνη και όχι μια ακόμη παύση ανάμεσα στις ρωσικές εισβολές. Παράλληλα, μίλησε με γενικότητες όσον αφορά στο εδαφικό ζήτημα, καθώς περιορίστηκε στο να δηλώσει ότι αυτά τη ζητήματα πρέπει να αποφασιστούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, χωρίς, όμως, να επαναλάβει την κάθετη απόρριψη που είχε τους προηγούμενους μήνες.

Το μήνυμα Ζελένσκι αναφέρει:

Σήμερα μετά από μια συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Μια πραγματική ειρήνη πρέπει να επιτευχθεί, μια που θα έχει διάρκεια και δεν θα είναι μια παύση ανάμεσα σε ρωσικές εισβολές.

Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο όσο και στον αέρα, όπως και κατά των υποδομών. Όλοι οι Ουκρανοί κρατούμενοι πολέμου και πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν και τα παιδιά που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποί μας παραμένουν υπό αιχμαλωσία και πρέπει όλοι να επιστρέψουν σπίτια τους. Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να παραμείνει όσο η επιθετικότητα και η κατοχή συνεχίζονται.

Στη συνομιλία μου με τον πρόεδρο Τραμπ είπα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικό εργαλείο.

Η ασφάλεια πρέπει να εγγυηθεί αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα με την συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με την Ουκρανία και κανένα θέμα, ειδικότερα τα εδαφικά, δεν μπορούν να αποφασιστούν χωρίς την Ουκρανία.

Ευχαριστώ τους συμμάχους μας για τη βοήθεια. Σήμερα υπήρξε μια σημαντική ανακοίνωση από Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μαζί, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι όσοι θέλουν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις.