Ο Ζελένσκι πάει Ουάσιγκτον για επαφές με τον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι συσκέπτονται

Σε κίνηση ο διεθνής παράγοντας μετά από το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα • Πάνω από μία ώρα το τηλεφώνημα Τραμπ σε Ζελένσκι • Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν • Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών και των μόνιμων αντιπροσώπων της Ε.Ε.

Τρέχουν οι εξελίξεις στο ουκρανικό μετά από το σημαντικό από πολλές απόψεις τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ενώ ακόμη οι λεπτομέρειες των συζητήσεων δεν έχουν γίνει γνωστές, ο διεθνής διπλωματικός παράγοντας μπαίνει σε κίνηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώνει τηλεφωνικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε περίπου μια ώρα με τον Ουκρανό ομόλογό του και στη συνέχεια ακολούθησε επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Φρίντριχ Μερτς, τον Κιρ Στάρμερ, αλλά και τον γγ του ΝΑΤΟ.

Στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα

Μάλιστα, η τηλεφωνική επαφή του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, η οποία έγινε μέσα από το Air Force One, κράτησε πάνω από μια ώρα.

Όπως έγινε γνωστό, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον για να έχει απευθείας συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Σε δημοσίευσή του στο Telegram δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση στο Χ ενημερώνοντας «είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με μια συνομιλία μεταξύ μας προτού προσκαλέσουμε σε αυτή και Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνομιλία αυτή κράτησε για πάνω από μιάμιση ώρα, περιλαμβανομένης της περίπου ωριαίας διμερούς συζήτησης με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η ουκρανία επανεβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε για τη συνάντησή του με το Ρώσο ηγέτη και τα βασικά σημεία των συζητήσεων. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής έχει επιρροή στην εξέλιξη της κατάστασης. Στηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία. Η Ουκρανία υπογραμμίζει ότι κομβικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και μια τριμερής είναι κατάλληλη για αυτό. Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες για να τελειώσουν οι σκοτωμοί και ο πόλεμος. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο για να εξασφαλίσουν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε, ακόμη, τα θετικά σημάδια από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην ασφάλεια της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίσουμε τις θέσεις μας με όλους τους συμμάχους μας».

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του μετά το τέλος της συνάντησης με τον Πούτιν δήλωσε «τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση». Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Συμφωνία και όχι εκεχειρία

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα του πρακτορείου Axios, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ζελένσκι και στο ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν δεν θέλει εκεχειρία, αλλά προτιμά μια συνολική συμφωνία για το τέλους του πολέμου. «Νομίζω μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία» φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με μια πηγή.

Και η Ε.Ε. στα τηλέφωνα

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωση και την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια είχε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες. Σε αυτή συμμετέχουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη και σύσκεψη των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 της Ε.Ε.