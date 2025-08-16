Περίπου σαν το ΝΑΤΟ, αλλά... χωρίς ΝΑΤΟ

Το Reuters αποκαλύπτει την αμερικανική πρόταση προς το Κίεβο για εγγυήσεις ασφαλείας • Ο ρόλος του Πούτιν στις εξελίξεις.

Με βήμα ταχύ προχωρούν οι εξελίξεις μετά από την σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις επόμενες κινήσεις των «παικτών» στην σκακιέρα.

Το Reuters, αλλά και το Γαλλικό πρακτορείο αποκαλύπτουν ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε προς το Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας» παρόμοιες με αυτές του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς να γίνει η Ουκρανία μέλος της Συμμαχίας.

Επικαλούμενα πηγές τα πρακτορεία επισημαίνουν ότι η πρόταση αυτή κατατέθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο προς τον Ουκρανό ομόλογό του στο πλαίσιο της σημερινής τους συνομιλίας, ενώ, στη συνέχεια, επαναλήφθηκε και στις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους.

Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει πως οποιαδήποτε επίθεση που εξαπολύεται εναντίον ενός από τα 32 μέλη του θεωρείται ως επίθεση εναντίον όλων και η Συμμαχία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει.

Δύο ακόμη άτομα με γνώση του θέματος τόνισαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία εκτός του ΝΑΤΟ, παρόμοιες με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα.

«Ως μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η αμερικανική πλευρά πρότεινε εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5, εκτός ΝΑΤΟ, με την a priori συμφωνία του (Βλαντιμίρ) Πούτιν», ανέφερε μια από τις διπλωματικές πηγές.

Μια από αυτές τις πηγές ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το είδος του ρόλου των ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει αυτό, αλλά ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες. Εξάλλου στο κοινό ανακοινωθέν τους οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τις δηλώσεις Τραμπ πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμος να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Μελόνι σε ανακοίνωσή της τόνισε πως ο Τραμπ αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ιταλική πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «εμπνευσμένη από το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ». «Το σημείο εκκίνησης της πρότασης είναι ο ορισμός μιας ρήτρας συλλογικής ασφάλειας που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεχθεί ξανά επίθεση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να έχει απευθείας επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμά πως εάν οι συζητήσεις πάνε καλά, θα μπορούσε να προγραμματιστεί άμεσα μια τριμερής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.