«Θρίαμβος Πούτιν στην Αλάσκα» - Οι πρώτες αναλύσεις για το τετ α τετ με Τραμπ

Χειροκρότημα στο κόκκινο χαλί, χαμόγελα, αλλά από ουσία... τίποτα. Η πολυδιαφημισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα είχε σίγουρα ιστορικές διαστάσεις σε αρκετά επίπεδα, ωστόσο, δεν κατάφερε να παράξει σημαντικά αποτελέσματα και, όπως δείχνουν να συμφωνούν οι περισσότερες διεθνείς αναλύσεις, η Μόσχα και ο Ρώσος πρόεδρος προσωπικά, βγαίνουν κερδισμένοι διπλωματικά, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος καλείται να υποστεί τις συνέπειες της διπλωματικής του αμετροέπειας.

Όσο δυτικά ΜΜΕ και social media αναλώνονταν σε οποιουδήποτε είδους σχολίων για το... μπλουζάκι ΕΣΣΔ του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως προσέκρουσε πάνω στην αδιαλλαξία του ιδιαίτερα έμπειρου Ρώσου ομολόγου του, με αποτέλεσμα οι ανακοινώσεις να είναι γεμάτες καλά λόγια, αλλά άνευ προηγουμένου.

Ο θρίαμβος του Πούτιν στην Αλάσκα

Χαρακτηριστικό το σχόλιο της ιστοσελίδας Politico, η οποία κάνει λόγο για θρίαμβο του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα και σχολιάζει πως στόχος του Πούτιν ήταν να αποφύγει τον θυμό του Τραμπ, να παγώσει την περαιτέρω επιβολή κυρώσεων και να συνεχίσει τον πόλεμο με τον ίδιο ρυθμό.

Η Ουκρανία μπορεί να μην «ξεπουλήθηκε», όμως ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται πως αποκόμισε τα μέγιστα από τη χθεσινή συνάντηση και δεν χρειάστηκε καν να συμφωνήσει εκ των προτέρων σε σημαντικές παραχωρήσεις, όπως είναι η κατάπαυση του πυρός.

«Η βιαστικά οργανωμένη σύνοδος κορυφής της Αλάσκας» δεν ήταν ούτε Γιάλτα ούτε Ρέικιαβικ, αλλά νομιμοποίησε ξανά τον Πούτιν στη διεθνή σκηνή.

Το Politico, μάλιστα, σχολιάζει, ότι μπορεί ο Πούτιν σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση να επαίνεσε τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι είναι διατεθειμένος να απομακρυνθεί από τον κύριο στόχο του «να υποτάξει την Ουκρανία, μια χώρα που πιστεύει ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει».

Έστρωσε κόκκινο χαλί, αλλά χωρίς συμφωνία

Σε ανάλογο μήκος κύματος το πρώτο σχόλιο από το Bloomberg, με το πρακτορείο να σημειώνει πως οι δύο πρόεδροι άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα στο τέλος της συνάντησης «που ξεκίνησε με σόου και φανφάρες, αλλά κατέληξε να απογοητεύσει τους πάντες».

«Δεν υπήρξε κουβέντα για κατάπαυση πυρός» σημειώνει το Bloomberg και προσθέτει πως «η απουσία πυροτεχνημάτων στο τέλος της πολυαναμενόμενης συνάντησης και η ασυνήθιστη αυτοσυγκράτηση ενός Τραμπ, τον οποίο είχε υποσκελίσει ο Πούτιν προκάλεσε έκπληξη».

Υπήρξαν, σύμφωνα με το πρακτορείο, πολλά σημάδια ικανοποίησης της Ρωσίας για τις εξελίξεις, με τον Πούτιν να παίρνει τον λόγο πριν από τον οικοδεσπότη και να μιλάει για κατανόηση ανάμεσα στους δύο πρόεδρους, η οποία μπορεί και να ανοίξει την πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα προειδοποίησε τη Δύση, δηλαδή την Ευρώπη, να μην τορπιλίσει αυτή την προσπάθεια για ειρήνευση.

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζον Χερμπστ, επισημαίνει πως ο Τραμπ θα μπορούσε κάλλιστα να πει στους συμμάχους του να «κρατήσουν το στόμα τους κλειστό» μόλις τους ενημερώσει για τις λεπτομέρειες της συνάντησης. Αυτό όμως θα είναι δύσκολο να το κάνουν, ιδιαίτερα εάν χώρες όπως η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία καταλήξουν στο συμπέρασμα πως η Ουκρανία θα πιεστεί για να αποδεχθεί μια κακή συμφωνία.

Το Bloomerg μιλάει για διπλωματική νίκη του Βλαντιμίρ Πούτιν σχολιάζοντας ακόμη και το χειροκρότημα του Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο.

Δεν κατάφερε να αλλάξει μυαλά στον Πούτιν

«Ούτε στην Αλάσκα» σημειώνει το BBC επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να πάει ένα βήμα παραπέρα και να κερδίσει μια κατάπαυση πυρός από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Χρόνια δυτικών προσπαθειών δεν κατάφεραν να αλλάξουν το μυαλό του Ρώσου προέδρου, όπως και χθες» σημειώνει το βρετανικό δίκτυο στην ανάλυσή του και προσθέτει ότι όσα ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου μπορεί να φάνηκαν λίγα, αλλά για το Κίεβο ήταν ανακουφιστικά, καθώς δεν υπήρξε ανακοίνωση συμφωνίας που θα κόστιζε εδάφη στην Ουκρανία.

Το BBC σχολίασε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε αμετακίνητος μιλώντας ξανά για τις «ρίζες του πολέμου» και έδωσε την εντύπωση που δεν έχει αλλάξει καθόλου. Προειδοποίησε, μάλιστα, σχεδόν απείλησε το Κίεβο και την Ευρώπη να μην ανακατευθούν.

Το δίκτυο κάνει λόγο για ανησυχητική αβεβαιότητα που παραμένει μετά και από τη συνάντηση στην Αλάσκα, ενώ υπογραμμίζει το γεγονός που προκάλεσε έκπληξη σε όλους, ότι οι δύο πρόεδροι δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε προς την Αλάσκα λέγοντας τους δημοσιογράφους ότι θέλει να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός, πώς θα αντιδράσει τώρα; Ακόμη δεν έχε καταφέρει να πείσει τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο» συμπληρώνει.

Γερμανικά ΜΜΕ: Απογοήτευση σε Ουκρανία και Ευρώπη

Τον Βλαντίμιρ Πούτιν «βλέπει» ο γερμανικός Τύπος ως κερδισμένο από την συνάντηση κορυφής της Αλάσκας. Τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «θρίαμβο» της ρωσικής πλευράς, για απογοήτευση στην Ουκρανία και την Ευρώπη η οποία περιορίστηκε σε ρόλο θεατή.

«Σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι θα κηρυσσόταν στην Αλάσκα μια εκεχειρία για την Ουκρανία. Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν δεν ανταποκρίθηκε ούτε καν στις χαμηλότερες προσδοκίες», αναφέρει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD σε ανάλυσή της και κάνει λόγο για «πολύ θόρυβο για το τίποτα». «Η εμφάνιση ήταν μια γιορτή για τον Πούτιν. Ο Τραμπ του έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά σε όλον τον κόσμο. Έφερε τον άνθρωπο, για τον οποίο υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, στην παγκόσμια σκηνή (…) ο Πούτιν απόλαυσε την εμφάνιση με ένα χαμόγελο θριάμβου», αναφέρει το ARD και υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ έπεσε στην παγίδα του Πούτιν», καθώς δεν υπήρξε εκεχειρία ή κάποια συμφωνία ή άλλο ορατό αποτέλεσμα το οποίο θα δικαιολογούσε αυτή την συμβολική εμφάνιση. «Ο Πούτιν υπαινίχθηκε την προθυμία του να διαπραγματευτεί ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι επρόκειτο να επιβάλουν νέες κυρώσεις. Ο πρώην πράκτορας πληροφοριών Πούτιν ταπείνωσε δημόσια τον αυτοαποκαλούμενο "πράκτορα συμφωνιών" Τραμπ. Κανείς πιθανότατα δεν θα θελήσει να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι ονειρεύεται ο Τραμπ, την επόμενη μέρα της συνόδου κορυφής», αναφέρεται στο σχόλιο του ARD και επισημαίνεται ότι την ίδια ώρα στην Ουκρανία υπάρχει απογοήτευση, αφού οι επιθέσεις συνεχίζονται και «ο επιτιθέμενος εμφανίστηκε χαρούμενος στην σκηνή» με τον αμερικανό πρόεδρο. «Οι Ευρωπαίοι είναι απλώς θεατές. Οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις μιλούν για την Ευρώπη, και οι Ευρωπαίοι μένουν απέξω και μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο από την τηλεόραση (…) Πότε θα αναδυθεί μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία; Ποιος μπορεί και θέλει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν; Αυτό σίγουρα θα ήταν ένα καθήκον για τις μεγάλες δυνάμεις Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να κάνει πολλά τηλεφωνήματα», επισημαίνεται στην ανάλυση.

«Ο Τραμπ υποχωρεί, ο Πούτιν θριαμβεύει, ο Ζελένσκι τρέμει», γράφει το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιό του, επισημαίνοντας ότι «ο επικεφαλής του Κρεμλίνου μπορεί να χαίρεται, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσποιείται ότι όλα πήγαν καλά». Ο Ντόναλντ Τραμπ, «ο "διαπραγματευτής", επέστρεψε σπίτι του χωρίς συμφωνία - παρόλο που κυριολεκτικά έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα. Αυτό μετράει ως αποτυχία; Για τον Πούτιν, ήταν σίγουρα μια νίκη σε όλους τους τομείς», αναφέρει το περιοδικό.

Η Handelsblatt σε ανάλυσή της κάνει λόγο για «αποτυχία στην Αλάσκα» και «συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, η οποία ασκεί πίεση στην Ευρώπη». Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα «έληξε άδοξα. Η στενή συμμαχία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εμβαθύνει την διατλαντική αποξένωση», σχολιάζει η οικονομική εφημερίδα και σημειώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «άφησε σε μεγάλο βαθμό τον Ρώσο ηγέτη να κάνει ό,τι ήθελε μπροστά στον φακό», ενώ «υποδέχθηκε τον πολέμαρχο συνοδεία μαχητικών, με κόκκινο χαλί, χαμόγελα και χειροκροτήματα».

«Κάτι δεν πήγε καλά στο παρασκήνιο», γράφει η BILD και αναφέρεται σε μια «παράσταση χωρίς αποτελέσματα», ενώ ο ειδησεογραφικός σταθμός n-tv σχολιάζει ότι «αυτό που πέτυχε ο Τραμπ είναι ότι ο Πούτιν επέστρεψε προσωπικά στην παγκόσμια σκηνή, στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του πιο σημαντικού κράτους στο ΝΑΤΟ διαπραγματεύεται μαζί του. Ο Πούτιν, ο εγκληματίας πολέμου που κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δέχθηκε κολακείες σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση».