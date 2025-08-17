Η Ευρώπη «χορεύει» στον ρυθμό του Ζελένσκι

Καθώς οι ΗΠΑ γίνονται για άλλη μια φορά το επίκεντρο των αποφάσεων, Ευρωπαίοι ηγέτες ταξιδεύουν μαζικά για να συνταχθούν στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Γερμανός καγκελάριος και η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσαν πως θα μεταβούν αύριο Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, λειτουργώντας ως πρόθυμος σύμμαχος του Ζελένσκι και... σιωπηλός συνοδός.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα κατόπιν αιτήματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Είπε επίσης ότι θα καλωσορίσει τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Αργότερα την Κυριακή θα συμμετάσχουν μαζί σε έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών. Στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί η νέα έκτακτη βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Στόχος των Ευρωπαίων φαίνεται να είναι να προλάβουν τυχόν αναζωπύρωση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι σε συνέχεια της «εκρηκτικής» τους συνάντησης τον περασμένο Μάρτιο.

Στην ευρωπαϊκή αποστολή στην Ουάσιγκτον, θα συμμετάσχει και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος φέρεται να έχει ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το Βερολίνο, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ενώ δεδομένη είναι η συμμετοχή των Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως στον Λευκό Οίκο θα παρευρεθεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς επίσης και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.