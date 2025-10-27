Κυνική παραδοχή Τραμπ: Ο Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια» από εμάς για τη νίκη του

Μεγάλο ρόλο στη σαρωτική νίκη του ακραία νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής, φαίνεται να έπαιξε το «φιλί της ζωής» αξίας σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για την τόνωσή του.
Την ωμή παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης, μάλιστα, παραδέχτηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε πως ο Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια από εμάς» για την εκλογική νίκη του, μέσα σε μια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων του κόμματός του.
Ο Τραμπ αναφερόταν στην προσφορά της κυβέρνησης για το παχυλό οικονομικό «σωσίβιο».
«Είχε πολλή βοήθεια από εμάς. Είχε πολλή βοήθεια. Του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», είπε ο Τραμπ δίνοντας τα εύσημα και σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησή τους, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ήταν αρμόδιος για την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
«Στηρίζουμε πολλές χώρες στη Νότια Αμερική. Εστιάζουμε πολύ στη Νότια Αμερική», είπε.
Το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές της Αργεντινής δίνει στον Μιλέι το περιθώριο να συνεχίσει με την εφαρμογή των ακραίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας.
Η βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Μιλέι περιλαμβάνει ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει ήδη υπογραφεί, καθώς και επενδυτική διευκόλυνση χρέους ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές»
«Βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους», είπε ο Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν μπήκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία «για τα λεφτά καθαυτά».
Δίπλα του ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τη βοήθεια ως «γέφυρα» για να βοηθηθεί το οικονομικό πρόγραμμα του Μιλέι. «Δουλεύει αντιμέτωπος με 100 χρόνια κακών πολιτικών. Θα τις σπάσει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».
Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η αμερικανική βοήθεια στις αγορές της Αργεντινής πρόλαβε την υποβάθμιση της αξιολόγησης του χρέους, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ένα ευρύτερο σχέδιο για την επαναδημιουργία αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος ώστε να είναι σε θέση να κερδίσει μία αναβάθμιση.
