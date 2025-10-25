Εκλογές στην Αργεντινή εν μέσω κρίσης, σκανδάλων και ωμής παρέμβασης Τραμπ

Οι ενδιάμεσες κάλπες που θα στηθούν την Κυριακή αποτελούν ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την Αργεντινή και τον ίδιο τον Ελ Λόκο πρόεδρό της Χαβιέρ Μιλέι. Σε αυτές οι πολιτικοί αντίπαλοι θα διεκδικήσουν τις μισές έδρες στη Βουλή των 257 μελών, καθώς και 24 έδρες στη 72μελή Γερουσία.

Ο ακροδεξιός και νεοφιλελεύθερος Μιλέι δεν έχει περιθώρια για κακό αποτέλεσμα την Κυριακή. Τυχόν αρνητική επίδοση θα αποτελούσε σφοδρό πλήγμα για τον ίδιο, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2023 δεσμευόμενος να ξεκινήσει «μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας» μειώνοντας τις δαπάνες και τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ο 55χρονος πρώην τηλεοπτικός σταρ έχει πληγεί από μια σειρά κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων σκανδάλων διαφθοράς που αφορούν την αδερφή του Καρίνα Μιλέι, καθώς και στενό του συνεργάτη Χοσέ Λουίς Εσπέρτ που συνδεόταν με τον φερόμενο έμπορο ναρκωτικών και υπόδικο για ξέπλυμα χρήματος Φεδερίκο Ματσάδο.

Η παρέμβαση και η προειδοποίηση Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η οικονομία της χώρας καταρρέει, «αναγκάζοντας» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σπεύσει να συνδράμει τον ακροδεξιό «φίλο» του, δίνοντάς του το «φιλί της ζωής»... αξίας 20 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για μια ωμή παρέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ στα εσωτερικά άλλης χώρας, καταδεικνύοντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον Μιλέι.

Μάλιστα και ο ίδιος ο Τραμπ έχει κάνει λόγο για ζοφερή εικόνα της οικονομίας της Αργεντινής, λέγοντας σε δημοσιογράφους: «Η Αργεντινή αγωνίζεται για τη ζωή της... Πεθαίνουν». Έχει προειδοποιήσει επίσης ότι θα μπορούσε να καταργήσει το πακέτο βοήθειας (που μπορεί να φτάσει συνολικά στα 40 δισ. δολ.) εάν ο Μιλέι αποτύχει στην ψηφοφορία της Κυριακής. «Αν δεν κερδίσει, θα φύγουμε», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ενώ φιλοξενούσε τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται επίσης ότι τον περασμένο Αύγουστο, ο Μιλέι δέχτηκε επίθεση με πέτρες από θυμωμένους διαδηλωτές, ενώ τον επόμενο μήνα το κόμμα του, La Libertad Avanza, υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στο Μπουένος Άιρες, όπου ζουν τα 40% των 45 εκατομμυρίων πολιτών της Αργεντινής. Επίσης, το τελευταίο διάστημα το Κογκρέσο της χώρας έχει απορρίψει πολλά από τα νομοσχέδια που έχει φέρει ο Μιλέι προς ψήφιση, ενώ η δημοτικότητά του έχει πάρει την κατιούσα, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό για τον ίδιο τον Μιλέι, του οποίου η θέση ενδέχεται να κινδυνεύσει σε περίπτωση άσχημου αποτελέσματος.