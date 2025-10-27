Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: «Εποχή των τεράτων» vol. 2

Σαρωτική νίκη του ούλτρα νεοφιλελεύθερου προέδρου, Χαβιέρ Μιλέι που εξασφαλίζει 40,8% έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης • Προηγείται ακόμα και στην επαρχία του Μπούενος Άϊρες, το προπύργιο των Περονιστών, όπου είχε ηττηθεί στις τοπικές εκλογές

Σε μία συντριπτική νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής οδήγησε το κόμμα του ο ακροδεξιός πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μετά από τα δύο πρώτα χρόνια προεδρίας του που «πρωταγωνίστησαν» οι ριζικές περικοπές δαπανών, η λιτότητα και οι μεταρρυθμίσεις της ελεύθερης αγοράς.

Το κόμμα του «Η Ελευθερία Προχωρά» (La Libertad Avanza) εξασφάλισε το 40,8% των ψήφων σε εθνικό επίπεδο έναντι 24,5% της περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Αϊρες – προπύργιο των Περονιστών – με 41,5% έναντι 40,8%. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη του Μιλέι είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων.

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η La Libertad Avanza προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών, έκβαση που ισοδυναμεί με εμφατική νίκη του Μιλέι, αφού η παράταξή του μαζί με τους συμμάχους της χρειάζεται 86 ψήφους για να ελέγχει το 1/3 των εδρών και άρα να εμποδίζει την αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή αποτελούσαν μια κρίσιμη δοκιμασία για τον ούλτρα νεοφιλελεύθερο πρόεδρο, που εξελίχθηκαν σε δημοψήφισμα για τον ίδιο, καθώς θα έκριναν εάν στο δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορούσε να συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές που πλήττουν την πλειοψηφία της αργεντίνικης κοινωνίας.

Δεν ήταν μόνο η συντριβή του κόμματός του στο Μπουένος Αϊρες ή οι αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές του ήττες σε ένα Κογκρέσο που απορρίπτει τα περισσότερα από τα ακραία μέτρα που θέλει να εφαρμόσει.

Στο σκάνδαλο της κατάρρευσης του κρυπτονομίσματος Libra που διαφήμιζε ο Μιλέι αλλά και της αδελφής του, που φέρεται να έπαιρνε μίζες για συμβόλαια αγοράς φαρμάκων, ήρθε να προστεθεί -εν μέσω της προεκλογικής καμπάνιας- και εκείνο του επίλεκτου και βασικού υποψηφίου του για βουλευτή στο Μπουένος Αϊρες (τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας όπου συγκεντρώνεται σχεδόν το 40% του εκλογικού σώματος) Χοσέ Λουίς Εσπέρτ. Ο Εσπέρτ, που είναι πλέον υπόδικος, έλαβε τουλάχιστον 200.000 δολάρια (και περισσότερες από 35 τζάμπα πτήσεις) από τον επιχειρηματία Φεδερίκο Ματσάδο που σήμερα είναι προφυλακισμένος για ναρκεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος, κάτι που οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον του.

Το «φιλί της ζωής» από Τραμπ

Η προεδρική παράταξη κατάφερε όμως να αυξήσει τη δύναμή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει σε περίπτωση εκλογικού πλήγματος για τον ομόλογό του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω της περιοδείας του στην Ασία, έσπευσε να πανηγυρίσει τη νίκη του συμμάχου του, αναρτώντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι για τη σαρωτική νίκη του στην Αργεντινή. Κάνει υπέροχη δουλειά! Η εμπιστοσύνη μας σε αυτόν δικαιώθηκε από τον λαό της Αργεντινής».

Congratulations to President Javier Milei on his Landslide Victory in Argentina. He is doing a wonderful job! Our confidence in him was justified by the People of Argentina.



Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αργεντινή επιβεβαιώνει και τη φράση του Γκράμσι πως «ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί. Τώρα είναι η εποχή των τεράτων», στον καιρό μιας προηγούμενης Μεγάλης Κρίσης και της τότε ανόδου του φασισμού.