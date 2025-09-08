Καθαρή ήττα Μιλέι σε τοπικές εκλογές της Αργεντινής

Ο ούλτρα νεοφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι αναγνώρισε την Κυριακή την «καθαρή ήττα» που υπέστη η παράταξή του στις κρίσιμες τοπικές εκλογές στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, που θεωρούνταν δοκιμασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου. Παρ' όλ' αυτά δεσμεύτηκε πως θα «επιταχύνει» τις μεταρρυθμίσεις του.
Η πολιτική ήττα του ακροδεξιού προέδρου έρχεται μέσα σε μια περίοδο που η πλειοψηφία της αργεντίνικης κοινωνίας δεν μπορεί να «ανασάνει» από την πολιτική λιτότητας που έχει επιβάλει – με τελευταίο, χαρακτηριστικό παράδειγμα το πετσόκομμα των επιδομάτων αναπηρίας, για το οποίο το κοινοβούλιο άσκησε βέτο, επικυρώνοντας νόμο που αυξάνει τα συγκεκριμένα επιδόματα.
«Χωρίς καμιά αμφιβολία, σε πολιτικό επίπεδο υποστήκαμε καθαρή ήττα», είπε ο Μιλέι στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στη Λα Πλάτα (νότια του Μπουένος Άιρες).
«Όμως η πορεία για την οποία μας εξέλεξαν το 2023 δεν θα αλλάξει, η πολιτική της κυβέρνησης δεν θα μετατοπιστεί ούτε χιλιοστό», οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα βαθύνουν και θα επιταχυνθούν», επέμεινε.
Κατά τα επίσημα αποτελέσματα, με το 91% των ψηφοδελτίων ενσωματωμένο, η παράταξη La Libertad Avanza του Μιλέι περιορίζεται σε σχεδόν το 34% των ψήφων, έναντι του 47% που έλαβαν οι περονιστές του Fuerza Patria (κεντροαριστερά) στη μεγάλη επαρχία που περιβάλλει το Μπουένος Άιρες, όπου είναι συγκεντρωμένο χονδρικά το ένα τρίτο όλου του εκλογικού σώματος της χώρας.
Ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς, ο οικονομολόγος Άξελ Κίτσιλοφ, άλλοτε υπουργός Οικονομίας, επανεκλέγεται κυβερνήτης στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, αξίωμα το οποίο ασκεί από το 2019.
Ο Χαβιέρ Μιλέι βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με εντεινόμενη δυσαρέσκεια εξαιτίας σκανδάλου για φερόμενες δωροδοκίες σε δημόσιο φορέα αρμόδιο για τους ανάπηρους, καθώς άρχισε εκλογική περίοδος που μπορεί να καθορίσει την ισχύ της κυβέρνησής του στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας