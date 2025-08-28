Διαδηλωτές πήραν με τις πέτρες τον Μιλέι

Την οργή των πολιτών δέχτηκε ο «Ελ Λόκο» πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του περιοδείας κοντά στο Μπουένος Άιρες, καθώς διαδηλωτές του επιτέθηκαν πετώντας του πέτρες.
Ο ακροδεξιός ηγέτης, ο οποίος απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο από την ασφάλειά του, δεν τραυματίστηκε, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μανουέλ Αντόρνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
Ο Μιλέι, που κάνει εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος και χαιρετούσε υποστηρικτές του στην πόλη Lomas de Zamora, 20 χλμ. νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν φυτά, πέτρες και μπουκάλια προς το όχημά του.
Το όχημα που μετέφερε τον πρόεδρο και την αδελφή του, Καρίνα Μιλέι, καθώς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο.
Αργότερα, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του φιλελεύθερου προέδρου.
Σκάνδαλο διαφθοράς με επίκεντρο την Καρίνα Μιλέι
Οι ταραχές ξέσπασαν εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στην Δημόσια Υπηρεσία Αναπηρίας της Αργεντινής, στο οποίο εμπλέκεται η Καρίνα Μιλέι — αδελφή και στενή συνεργάτης του προέδρου.
Η Καρίνα κατηγορείται, μέσω διαρροής ηχητικών ντοκουμέντων, ότι καταχράστηκε δημόσια κονδύλια που προορίζονταν για άτομα με αναπηρία.
Στα ηχητικά, ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας, Ντιέγκο Σπανιόλο, ισχυρίζεται ότι η Καρίνα Μιλέι έπαιρνε τα χρήματα για προσωπικό της όφελος.
Ο πρόεδρος Μιλέι, λίγο πριν ξεσπάσουν οι διαμαρτυρίες, διέψευσε τις κατηγορίες, λέγοντας:
«Όλα όσα λέει ο Σπανιόλο είναι ψέματα. Θα τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και θα αποδείξουμε ότι λέει ψέματα».
