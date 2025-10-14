Ο Μιλέι στις ΗΠΑ για το «φιλί της ζωής» από τον Τραμπ, αξίας 20 δισ. δολαρίων

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μην χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή, ο Μιλέι καταφεύγει στην αγκαλιά του Τραμπ μπας και δεν καταρρεύσει σα τραπουλόχαρτα το «οικονομικό του θαύμα».

Με... γλυκόλογα και επευφημίες υποδέχτηκε ο Τραμπ σήμερα τον Χαβιέρ Μιλέι, τον Ελ Λόκο πρόεδρο της Αργεντινής, όπως έπραξε βέβαια και ο Μιλέι, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του, μπας και τον σώσει από το φιάσκο της οικονομικής του πολιτικής στον αργεντίνικο λαό που βρίσκεται σε περιδίνηση.

«Η αφοσίωσή σας στη ζωή, την ελευθερία και την ειρήνη έχει ανανεώσει την ελπίδα στον κόσμο», έγραψε ο Μιλέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, συγχαίροντας τον Αμερικανό πρόεδρο για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Είναι τιμή μου να σας θεωρώ όχι μόνο σύμμαχο στην υπεράσπιση αυτών των αξιών, αλλά και αγαπητό φίλο και πρότυπο ηγεσίας που εμπνέει όλους όσους πιστεύουν στην ελευθερία», πρόσθεσε.

Ο Μιλέι έφτασε στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης και έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ποιο είναι το μήνυμά του προς την Αργεντινή, ο Τραμπ απάντησε: «Τους αγαπάμε. Θα είμαστε εκεί γι' αυτούς», προσθέτοντας ότι ο Μιλέι είναι ένας «πολύ σπουδαίος ηγέτης».

Η «ρομαντική» σχέση των δύο αντρών έχει μετουσιωθεί ήδη σε οικονομική στήριξη, καθώς οι ΗΠΑ προσφάτως έδωσαν μια «ένεση» ρευστότητας στην Αργεντινή ύψους 20 δισ. δολαρίων

Η σχέση Τραμπ-Μιλέι έχει ήδη αποδώσει για την Αργεντινή — πιο πρόσφατα, με τη μορφή ενός πακέτου βοήθειας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ap Photo

Δύο βασικοί στόχοι

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ο Μιλέι προσέρχεται στον Λευκό Οίκο με δύο ξεκάθαρους στόχους.

Ο ένας είναι η διαπραγμάτευση εξαιρέσεων ή μειώσεων των δασμών για τα αργεντίνικα προϊόντα.

Ο άλλος είναι να ζητήσει από τον Τραμπ να προχωρήσουν σε μια ανταλλαγή νομισμάτων (swap) ύψους 20 δισ. δολαρίων, ώστε να στηρίξει το πέσο και να ενισχυθούν τα εξαντλημένα συναλλαγματικά αποθέματα της Αργεντινής ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις 26 Οκτωβρίου.

Σε συνθήκες κρίσης, στρέφεται στον Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ πήρε την ασυνήθιστη απόφαση να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος της Αργεντινής αφότου το κόμμα του Μιλέι υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές τον περασμένο μήνα.

Η μεγαλειώδης ήττα, σε συνδυασμό με την εχθρική στάση του Κογκρέσου, προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης.

Οι ψηφοφόροι στην επαρχία του Μπουένος Άιρες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την αύξηση της ανεργίας, τη συρρίκνωση της οικονομίας και τα σκάνδαλα διαφθοράς.

Καθώς οι επενδυτές πούλησαν ομόλογα και πέσο, το υπουργείο Οικονομικών της Αργεντινής άρχισε να εξαντλεί τα πολύτιμα αποθέματα δολαρίων, προσπαθώντας να διατηρήσει το πέσο εντός των συμφωνημένων ορίων με το ΔΝΤ.

Όμως, με το πέσο να συνεχίζει την πτώση, ο Μιλέι κατέφυγε σε απεγνωσμένες κινήσεις.

Συναντήθηκε με τον Τραμπ στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δεσμεύτηκε δημόσια να στηρίξει την Αργεντινή με μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά και οι επενδυτές ανακουφίστηκαν.

Το τάιμινγκ μετράει

Τις επόμενες ημέρες, ο υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο, πέρασε πολλές ώρες σε διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον.

Την Πέμπτη, ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Αργεντινή να ανταλλάξει πέσο με δολάρια έως και 20 δισ. δολάρια, προσθέτοντας ότι η επιτυχία του προγράμματος του Μιλέι είναι «συστημικής σημασίας». Είπε επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αγόρασε απευθείας άγνωστο ποσό από πέσο.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, το τάιμινγκ ήταν αμήχανο, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τις εντυπώσεις από μια μαζική φυγή κεφαλαίων (bailout) προς μια χώρα με ιστορικό εννέα στάσεων πληρωμών, εν μέσω αμερικανικού shutdown και μαζικών απολύσεων.

Αλλά για την Αργεντινή, ήρθε την πιο κρίσιμη στιγμή.

Ο Μιλέι ελπίζει να αποφύγει μια αναπόφευκτη, σύμφωνα με πολλούς οικονομολόγους, υποτίμηση του πέσο πριν τις εκλογές στις 26 Οκτωβρίου, κάτι που θα πυροδοτούσε νέο κύμα πληθωρισμού.

«Ο Μιλέι πηγαίνει στις ΗΠΑ σε μια στιγμή απόγνωσης», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Μαρσέλο Γκαρσία.

«Χρειάζεται να αναδιαμορφώσει τις προσδοκίες της αγοράς και να δείξει ότι το πρόγραμμά του είναι βιώσιμο». «Η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές χωρίς να προχωρήσει σε μεγάλες διορθώσεις, όπως υποτίμηση ή απελευθέρωση της ισοτιμίας του πέσο».

Χωρίς ανταλλάγματα;

Ο Μιλέι παρέμεινε ασαφής όταν ρωτήθηκε για τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με αξιωματούχους, θα έχει δίωρη συνάντηση και ακολούθως γεύμα εργασίας με ανώτερα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ένα ακόμα θέμα που αναμένεται να τεθεί είναι το έργο Stargate — μια προσπάθεια να επεκταθεί το δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στη Λατινική Αμερική.

Η Αργεντινή θα μπορούσε να φιλοξενήσει το πρώτο τέτοιο κέντρο στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των OpenAI, Oracle και SoftBank. Το έργο υποστηρίζεται προσωπικά από τον Τραμπ.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Sur Energy για την υλοποίηση του έργου στην Αργεντινή, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μιλέι σχεδίαζε επίσης να συμμετάσχει σε τελετή στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα. Ο Μιλέι τον είχε συναντήσει πολλές φορές στο διεθνές ακροδεξιό συνέδριο.

«Δεν έχουμε μία μόνο ατζέντα, αλλά μια πολυθεματική», είπε ο Μιλέι στο ραδιόφωνο El Observador.

«Όσα έχουν ολοκληρωθεί θα ανακοινωθούν, τα υπόλοιπα θα μείνουν σε εκκρεμότητα».

Δεν είναι ξεκάθαρο αν και τι ανταλλάγματα έχει ζητήσει η κυβέρνηση Τραμπ για τη συμφωνία swap — την οποία Δημοκρατικοί και άλλοι επικριτές χαρακτηρίζουν ως ανταμοιβή σε «λακέδες» εις βάρος των Αμερικανών φορολογουμένων.

Δεν υπάρχει ακόμη σαφές σχέδιο για το πώς θα αποπληρώσει η Αργεντινή αυτά τα 20 δισ., τα οποία προστίθενται στα 20 δισ. από το ΔΝΤ τον Απρίλιο — και στα προηγούμενα 40 δισ. από παλαιότερη συμφωνία.

Παρά τη στήριξη, η κυβέρνηση Μιλέι έχει ήδη αποτύχει να πετύχει τους πρώτους στόχους του ΔΝΤ για αναπλήρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ανησυχούν για το γεγονός ότι η Αργεντινή χρειάστηκε να επιστρέψει για νέα βοήθεια τόσο σύντομα μετά τα 14 δισ. που έλαβε αρχικά από το ΔΝΤ», δήλωσε ο Μπραντ Σέτσερ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Φοβάμαι ότι αυτό ίσως αποδειχθεί απλώς μια βραχυπρόθεσμη γέφυρα και δεν θα αφήσει την Αργεντινή σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του πριν από την πτήση, ο Μιλέι ήταν αισιόδοξος. Εξήρε τη στήριξη των ΗΠΑ, λέγοντας ότι έσωσε την Αργεντινή από την «τοπική έκδοση του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα» και εκθείασε το οικονομικό δυναμικό της χώρας του.

«Θα υπάρξει χείμαρρος δολαρίων», δήλωσε ο Μιλέι. «Θα μας πετάγονται τα δολάρια από τα αυτιά».