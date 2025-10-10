Δικαστικό «άκυρο» στην ανάπτυξη Εθνοφρουράς και στο Σικάγο

Ομοσπονδιακός δικαστής προσγείωσε στην πραγματικότητα ακόμη μια φορά τον Τραμπ.

Ως ανάχωμα λειτουργεί η αμερικανική δικαιοσύνη στις βοναπαρτικές τάσεις του Τραμπ, καθώς έβαλε μπλόκο για ακόμη μια φορά στην απόφασή του να κατεβάσει τον στρατό στους δρόμους.

Αυτή τη φορά, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε να απαγορεύσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόι (βόρεια), την οποία διέταξε ο Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικάστρια Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της.

Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.