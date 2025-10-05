Χάος στο Σικάγο: Συνοριοφύλακες πυροβόλησαν γυναίκα, ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στο Σικάγο εν μέσω του κλίματος τρομοκρατίας που σκορπά η ICE στην πόλη • «Στοπ» από δικαστήριο για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ.

Σκηνές βίας και αναταραχής έρχονται από το Σικάγο στο πλαίσιο εκτεταμένων διαδηλώσεων για την αυξημένη παρουσία στελεχών της ICE, την υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ αλλά και για το κλίμα τρομοκρατίας που σπέρνει στους δρόμους της μεγαλούπολης των ΗΠΑ.

Χθες Σάββατο, αξιωματικοί της αμερικανικής συνοριοφυλακής πυροβόλησαν μια γυναίκα που έφερε όπλο στο Σικάγο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών με πράκτορες της ICE στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Η γυναίκα, υπήκοος των ΗΠΑ, η οποία δεν κατονομάστηκε, πήγε μόνη της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ υπέγραψε αργά χθες το βράδυ εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο, ανακοίνωσε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε 300 Εθνοφρουρούς να προστατεύουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία» στο Σικάγο, ανέφερε η Τζάκσον.

Το μέτρο αυτό προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση από αιρετούς αξιωματούχους και τοπικούς αξιωματούχους του Σικάγο, το οποίο ελέγχεται εν πολλοίς από τους Δημοκρατικούς.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση της ICE εναντίον μεταναστών στην περιοχή, τον περασμένο μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ένταση στο Σικάγο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες, συλλαμβάνοντας πολλούς που δεν έχουν ποινικό μητρώο.

Πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και σφαίρες από καουτσούκ στο πλαίσιο των σφοδρών συγκρούσεων με διαδηλωτές.

Την Παρασκευή σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου. Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία και στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόαντβιου, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κατοικείται κυρίως από μαύρους.

Δικαστικό μπλόκο για την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ.

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε χθες Σάββατο την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση εναντίον παράτυπων μεταναστών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την την ανάπτυξη 200 Εθνοφρουρών, ισχυριζόμενος ότι το Όρεγκον είναι μια «σπαρασσόμενη από πόλεμο» πόλη, «υπό πολιορκία» από «εγχώριους τρομοκράτες». Διατάζοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, όπου εδώ και μήνες οργανώνονται διαδηλώσεις κατά της ICE, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε «τη χρήση μέγιστης βίας, εάν χρειαστεί».

Σε ένα έγγραφο 33 σελίδων, η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ γράφει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι «απαγορεύονται προσωρινά» να αναπτύξουν αυτήν την εφεδρική δύναμη του στρατού στην πόλη του Όρεγκον.

Ημερομηνίας λήξης ισχύος της απόφασης αυτής είναι η 18η Οκτωβρίου.

Ο Τραμπ έχει ήδη στείλει τον στρατό στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις. Είχε απειλήσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και στο Πόρτλαντ όπου είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις το 2020, κατά την πρώτη θητεία του, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από έναν αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Μετά την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ICE σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει βάλει στο στόχαστρο αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς.

Οι αρχές του Όρεγκον, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Πόρτλαντ, είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της απόφασης καθώς θεωρούν ότι το κίνητρο του Τραμπ είναι «να κανονικοποιήσει την προσφυγή στον στρατό για συνηθισμένες δραστηριότητες διατήρησης της τάξης στο εσωτερικό της χώρας. Υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είναι αναγκαία η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, γιατί, σε αντίθεση με όσα δηλώνει ο Τραμπ, οι διαδηλώσεις κατά της ICE ήταν ειρηνικές και σχετικά περιορισμένες.