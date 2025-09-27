Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.2°
5 BF
53%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.0° 19.9°
1 BF
55%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
24.0° 22.1°
4 BF
56%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
45%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.8° 19.8°
2 BF
66%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
55%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 19.9°
4 BF
64%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.5°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
5 BF
64%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.7° 19.7°
3 BF
64%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
49%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.5° 20.1°
2 BF
69%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.8° 24.3°
4 BF
73%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.1° 20.8°
3 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.3°
2 BF
42%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.7° 19.7°
3 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
82%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025
Τραμπ
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ - Κήρυξε «πόλεμο» στους Antifa

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Εξουσιοδότησε λέει τον στρατό να χρησιμοποιήσει βία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναβιώνει στις ΗΠΑ μια από τις σκοτεινότερες εποχές της, καθώς κήρυξε ένα στρατιωτικό κυνήγι μαγισσών.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει πως διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ - Κήρυξε «πόλεμο» στους Antifa

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual