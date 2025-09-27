Ο Τραμπ στέλνει τον στρατό στο Πόρτλαντ - Κήρυξε «πόλεμο» στους Antifa

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναβιώνει στις ΗΠΑ μια από τις σκοτεινότερες εποχές της, καθώς κήρυξε ένα στρατιωτικό κυνήγι μαγισσών.

Ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει πως διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού στο Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.