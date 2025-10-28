Η σημαιοφόρος με το «καρπούζι» της Παλαιστίνης στην παρέλαση [εικόνες]

Το μήνυμα μαθήτριας για τη Γάζα και τον παλαιστινιακό λαό στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου

Με τον δικό της τρόπο θέλησε μια μαθήτρια να στείλει το μήνυμά της για τον παλαιστινιακό λαό και τη γενοκτονία στη Γάζα.

Η νεαρή σημαιοφόρος επέλεξε στη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου να βάλει στο μανίκι του πουκαμίσου της ένα καρπούζι.

Το καρπούζι έχει γίνει το παγκόσμιο σύμβολο / emoji για την Παλαιστίνη και είναι ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό της Γάζας. Ανάμεσα σε άλλα το καρπούζι έχει επιλεγεί, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικράτησε ένα κύμα λογοκρισίας αναφορικά με σύμβολα που σχετίζονται με την Παλαιστίνη.