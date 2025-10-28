Μαθητές στο Σύνταγμα, αστυνομία στον Άγνωστο Στρατιώτη - 20 καρέ από την παρέλαση

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας • Κόσμος στο μνημείο των Τεμπών • Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

Με κάθε επισημότητα, αλλά και την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο μνημείο των Τεμπών σε εφαρμογή της χουντικής κυβερνητικής τροπολογίας πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Ξεχωριστή η στιγμή όπου η κόρη του Λάκη Σάντα, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη τον Μάιο του 1941, έφτασε στο Σύνταγμα μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άφησε λουλούδια στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ άνοιξε ήδη ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα.

Υπενθυμίζεται ότι προκάλεσε αλγεινή εντύπωση η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων της Ομάδας Διαχείρισης Ομαδικών Συναθροίσεων (ΟΔΟΣ) μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Πάντως, η ΕΛ.ΑΣ. δεν προκάλεσε, καθώς όσοι θέλησαν να ανέβουν και να αποτίνουν φόρο τιμής στους νεκρούς των Τεμπών δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά, ότι και στη Θεσσαλονίκη έκλεισε για τους επισκέπτες το μνημείο του Λευκού Πύργου.