Αστυνομικός κλοιός μπροστά στα ονόματα των θυμάτων [εικόνες]

Η κυβέρνηση επιμένει σε γραμμή άτεγκτης τήρησης της ντροπιαστικής τροπολογίας που απαγορεύει την πρόσβαση σε κάθε πολίτη οποιαδήποτε μέρα, ακόμα και στους γονείς των θυμάτων την ώρα της παρέλασης

Αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας Διαχείρισης Ομαδικών Συναθροίσεων (ΟΔΟΣ) παρέταξε η κυβέρνηση μπροστά στο χώρο όυπου έχουν τιμητικά γραφτεί τα ονόματα ττων θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών στην Πλατεία Συντάγματος, κατ' εφαρμογήν της χουντικής έμπνευσης τροπολογίας την οποία ψήφισε, και η οποία απαγορεύει την πρόσβαση στο σημείο, πολιτών που διαμαρτύρονται.

Eurokinissi

Η ρύθμιση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής επιλογής να πραγματοποιηθούν υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο συμπλήρωσης 85 ετών από το «Όχι», αλλά και η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κύρια αιτία, ο έντονος φόβος της κυβέρνησης για έκφραση στο πλαίσιο των παρελάσεων, της όλο και διογκούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας, για την χουντικής έμπνευσης τροπολογία αποκλεισμού διαμαρτυριών από το χώρο του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, για το έγκλημα των Τεμπών, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τεράστια καθυστέρηση καταβολής των νόμιμων αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί σχετικά, ότι στην Αθήνα έκλεισε ο σταθμός μετρό της Πλατείας Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη έκλεισε για τους επισκέπτες το μνημείο του Λευκού Πύργου.

Eurokinissi

Η γραμμή του Μαξίμου είναι η γνωστή επιλεκτική επίκληση στην ισονομία σύμφωνα με την οποία οι γονείς θα πρέπει να υπακούσουν στον συγκεκριμένο νόμο όσο και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Κυβερνητικά στελέχη πάντως, έχουν μέχρι τώρα αποφύγει να απαντήσουν ευθέως τι θα κάνει η Αστυνομία εάν είναι συγγενείς θυμάτων εκείνοι που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τον χώρο την ώρα της παρέλασης.