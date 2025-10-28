Έκλεισαν τον Λευκό Πύργο «για λόγους ασφαλείας»

Κάτοικοι της συμπρωτεύουσας κάνουν λόγο για φόβο των αρχών σχετικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν μπροστά, κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών

Κλειστός είναι ο Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου κατά το οποίο η πόλη δέχεται χιλιάδες επισκέψεις. Μία κόλλα Α4 βρίσκεται κολλημένη στην είσοδο του εμβληματικού μνημείου, όπου αναφέρει πως « το μνημείο του Λευκού Πύργου θα παραμείνει κλειστό από τις 26-27-28 για λόγους ασφαλείας » , ενώ γραμμένες με στυλό είναι οι ημερομηνίες.

Όπως ανέφεραν κάποιοι κάτοικοι της πόλης και μετέδωσε η Parallaxi, η απόφαση φέρεται να πάρθηκε από την ηγεσία της Αστυνομίας για λόγους ασφαλείας με το φόβο εκδηλώσεων που αφορούν κυρίως διαμαρτυρίες με τη μορφή ανάρτησης αεροπανό για τα Τέμπη, κάτι που προς το παρόν δεν έχει αναφέρει επίσημα η ΕΛΑΣ. Σχετική ερώτηση υπέβαλε η βουλεύτρια Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά.

Η ερώτηση της κ. Θρασκιά:

« Είναι τουλάχιστον λυπηρό –και προκαλεί εύλογη απορία στους πολίτες και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης– το γεγονός ότι το εμβληματικότερο μνημείο της πόλης, ο Λευκός Πύργος, παραμένει κλειστό κατά το εορταστικό τριήμερο από τις 26 έως και τις 28 Οκτωβρίου, ημέρες που η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο της Άγιο Δημήτριο, την Απελευθέρωσή της και η χώρα ολόκληρη τιμά την Εθνική Επέτειο του “Όχι”.

Σε μία πρόχειρη ανακοίνωση, τυπωμένη σε χαρτί Α4, όπου οι ημερομηνίες είναι γραμμένες με στυλό και κολλημένη με ταινία στην είσοδο του μνημείου, αναφέρεται ότι ο Λευκός Πύργος θα παραμείνει κλειστός “για λόγους ασφαλείας” τις συγκεκριμένες ημέρες, κατά τις οποίες η πόλη κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά το μνημείο–σύμβολο της Θεσσαλονίκης.

Το γεγονός δε ότι αυτό έρχεται σε συνέχεια του δεκαπενθήμερου κλεισίματος, τον περασμένο Ιούλιο, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, υπό την εποπτεία του οποίου λειτουργεί ο Λευκός Πύργος – γεγονός το οποίο έχω ήδη επισημάνει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7554/15.7.2025 ερώτησή μου στη Βουλή – μοιραία επαναφέρει το ζήτημα της υποστελέχωσης και της ανεπαρκούς φύλαξης των πολιτιστικών μνημείων της πόλης.