Παρελάσεις υπό το φόβο της λαϊκής οργής

Υπό ισχυρά αστυνομικά μέτρα θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο συμπλήρωσης 85 ετών από το θαρραλέο «Όχι» του ελληνικού λαού ενάντια στον ιταλικό φασισμό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κύρια αιτία, ο έντονος φόβος της κυβέρνησης για έκφραση στο πλαίσιο των παρελάσεων, της όλο και διογκούμενης λαϊκής δυσαρέσκειας, για την χουντικής έμπνευσης τροπολογία αποκλεισμού διαμαρτυριών από το χώρο του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, για το έγκλημα των Τεμπών, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τεράστια καθυστέρηση καταβολής των νόμιμων αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην επαρχία επικρατεί ανησυχία για παρεμβάσεις των αγροτών. Στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με το κλίμα μεταξύ τους εμφανώς ψυχρό, δεν αποκλείονται επεισόδια από τους πολιτικούς χώρους δεξιά της ΝΔ. Κυβερνητικά στελέχη απέφευγαν να απαντήσουν ευθέως τι θα κάνει η Αστυνομία εάν είναι συγγενείς που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το χώρο την ώρα της παρέλασης. Η εξέδρα των επισήμων θα στηθεί δίπλα -και όχι μπροστά- στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, τα οποία δεν θα επιχειρηθεί να σβηστούν. Η πρόσβαση του κοινού στο σημείο πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν θα επιτρέπεται.

Στο μήνυμα του για τη γιορτή απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ.Δένδιας τόνισε με νόημα, ότι «για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο Εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή Εθνική δύναμη Αποτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση την αναμένει φινλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών».