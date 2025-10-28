Κλειστό το μετρό στο Σύνταγμα - Πώς θα κινηθούν οι συγκοινωνίες

Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί, σε ποιο ύψος και για ποιο χρονικό διάστημα • Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Το Μετρό στο Σύνταγμα παραμένει κλειστό από τις 08.00 το πρωί και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, πράγμα που θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης.

Μέσα Μεταφοράς

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κινούνται σήμερα με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής.

Τραμ

Τα δρομολόγια προς Σύνταγμα τερματίζουν στη στάση «ΦΙΞ» από τις 08.00.

Λεωφορεία:

Η γραμμή Χ95 (Σύνταγμα – Αεροδρόμιο) θα τερματίζει στον σταθμό Μετρό «Κατεχάκη» από τις 10.00. Επιπλέον θα γίνουν τροποποιήσεις δρομολογίων τις εξής γρραμμές και ώρες:

Επιπλέον θα γίνουν τροποποιήσεις Ηλιούπολη. Γραμμή 237 μεταξύ 7.00-13.45

Ν. Ηράκλειο. Γραμμή 642 μεταξύ 8.00-14.00

Μεταμόρφωση. Γραμμή Β9 μεταξύ 8.00-14.30

Ίλιον. Γραμμές 701, 703, 719, 747, 892, Α11, Β11 και τρόλεϊ 25 μεταξύ 9.00-13.00

Κερατσίνι-Δραπετσώνα. Γραμμή 859 μεταξύ 9.00-13.00

Κορυδαλλός. Γραμμές 809, 810, 830, 831, 842, 806 από τις 9.00 έως τις 14.00

Αγία Βαρβάρα. Γραμμές 830, 837 και 892 μεταξύ 9.00-14.00

Πεντέλη-Μελίσσια. Καθυστερήσεις δρομολογίων γραμμών 410, 450, 451, 530, 460, 461 μεταξύ 9.30-13.00

Φιλοθέη-Ψυχικό. Γραμμές 036, 140 και 402 μεταξύ 10.00-13.00

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη. Γραμμές 116, 117, 122 και Χ96 μεταξύ 10.00-13.00

Αχαρνές. Γραμμές Γραμμές 537, 721, 734, 740, 755, 755Β, Α10 και Β10, από τις 10.00 έως τις 14.00

Πέραμα. Γραμμές 841, 842, 843, 819, 818 μεταξύ 10.00-14.00

Σπάτα-Αρτέμιδα. Γραμμές 319, 326, 304 και 305 από τις 10.00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Νέα Ιωνία. Γραμμές Α8, 602 και 724, από τις 10.00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων

Άγιος Στέφανος. Γραμμές 509, 509Β, 535 μεταξύ 10.30-13.30

Πεύκη. Διακοπή λειτουργίας γραμμών 501, 527 μεταξύ 12.00-13.30

Αιγάλεω. Γραμμές 750, 801, 807, 813, 829, 836, 852, 856, 865, 866, 876 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

Ι.Χ. και λοιπά οχήματα

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η Τροχαία λόγω της διεξαγωγής των παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά.

Αθήνα

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09.00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Από τις 6.00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιάς

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη

Η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας σε όλες τις γραμμές αναμένεται μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων.

Εμπόριο και σούπερ-μάρκετ

Η 28η Οκτωβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη έχει καθοριστεί από τον νόμο ως υποχρεωτική αργία. Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Η αργία αναμένεται να κρατήσει κλειστά και τα σούπερ μάρκετ. Ορισμένα μικρότερα καταστήματα και αλυσίδες έχουν προγραμματίσει να λειτουργήσουν κανονικά κατόπιν σχετικής άδειας ή ρύθμισης, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Ανοιχτές θα είναι ακόμα, για παραδόσεις, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διανέμουν ψώνια κατ' οίκον.