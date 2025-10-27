Ανεπιθύμητο το Crown Iris και στην Καλαμάτα

Νέο κύμα διαμαρτυριών ξεσπά στην Πελοπόννησο, με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Καλαμάτας, αύριο Τρίτη, ανήμερα της εθνικής επετείου του «Όχι».
Συλλογικότητες, σωματεία και πολίτες καλούν σε κινητοποίηση στις 8:30 το πρωί, στο σημείο Φαρών και Ναυαρίνου, όπου αναμένεται να αγκυροβολήσει το πλοίο, ζητώντας να μην επιτραπεί η αποβίβασή του.
Το ίδιο πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν Ισραηλινοί στρατιώτες του IDF, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων σε πολλές περιοχές της χώρας το καλοκαίρι. Στη Σύρο, την Κρήτη, τον Πειραιά, τον Βόλο, τη Ρόδο, όπου προσπάθησε να «δέσει», ήρθε αντιμέτωπο με αλληλέγγυους που διαμαρτύρονταν για την προσπάθεια «ξεπλύματος» της γενοκτονίας στη Γάζα μέσω του τουρισμού.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το ΜέΡΑ25, το οποίο καλεί στην αυριανή κινητοποίηση, επισημαίνοντας πως «οι εγκληματίες πολέμου είναι ανεπιθύμητοι στην Καλαμάτα».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25
Λέμε Όχι στο ξέπλυμα της γενοκτονίας με πρόσχημα τον τουρισμό
Η επίσκεψη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στην Καλαμάτα, με επιβάτες από το Ισραήλ που έχουν συμμετάσχει στη γενοκτονία της Γάζας, εντάσσεται στην εκστρατεία της Ισραηλινής κυβέρνησης "εξωραϊσμού" των εγκλημάτων πολέμου μέσω του τουρισμού.
Η άφιξή του σε αυτή τη συμβολική ημέρα που ο ελληνικός λαός είπε ΟΧΙ στον Φασισμό και Ναζισμό αποτελεί επιπλέον πρόκληση και προσβολή απέναντι στην ιστορική μνήμη και στις αξίες της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης που τιμά ο ελληνικός λαός.
Το Ισραήλ έχει ήδη παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας που υπέγραψε, ρίχνοντας τόνους βόμβες στη Γάζα και κρατώντας ταυτόχρονα κλειστά τα περάσματα για ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν λαό που μαστίζεται από ασθένειες και λιμό.
Η ελληνική κυβέρνηση δρα ως απόλυτος υποστηρικτής και σύμμαχος του Ισραήλ και παρέχει αεροδρόμια, λιμάνια, και κάθε άλλου είδους υποδομή και διευκόλυνση στον Ισραηλινό στρατό προκειμένου να συνεχίσει τις γενοκτονικές του επιχειρήσεις στη Γάζα.
Η πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης οφείλει να ενταθεί και να συμβάλλει στον στόχο της δημιουργίας ενός ελεύθερου παλαιστινιακού κράτους.
Καλούμε τους πολίτες της Καλαμάτας όπως και τους πολίτες όλου του κόσμου να μην επιτρέψουν στην κυβέρνηση του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ να εξωραΐσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει καθημερινά με όχημα τον τουρισμό.
Στις 28 Οκτωβρίου, όπως και το 1940, ο λαός θα πει ΟΧΙ στο Φασισμό και τον Ναζισμό, ΟΧΙ στην κατοχή της Παλαιστίνης, ΟΧΙ στη γενοκτονία.
Γιατί σήμερα ο αγώνας για ελεύθερη Παλαιστίνη είναι ταυτόχρονα αγώνας για το δίκαιο και την ελευθερία κάθε λαού.
Ως ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά στηρίζουμε την κινητοποίηση των πολιτών της Καλαμάτας, ενάντια στην άφιξη και παρουσία του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου "Crown Iris" την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο λιμάνι της Καλαμάτας.
