Το "Crown Iris" συνεχίζει να... ταξιδεύει - Συγκέντρωση στην Καλαμάτα

Το κρουαζιερόπλοιο που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων το καλοκαίρι, καθώς διοργανώθηκαν πολλές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την γενοκτονία του Ισραήλ στην Γάζα.

Το "Crown Iris"... συνεχίζει το ταξίδι και στις 28 Οκτωβρίου αναμένεται να «δέσει» στην Καλαμάτα. Για τον λόγο αυτό η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας ετοιμάζει δυναμική κινητοποίηση διατρανώνοντας το ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η ανακοίνωση:

Ανεπιθύμητο το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" στην Καλαμάτα



Την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, μέρα που γιορτάζουμε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασισμό και τιμάμε τον αγώνα του για Γη και Ελευθερία, το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην πόλη μας.



Το Ισραήλ παρά την εκεχειρία δεν σταμάτησε να βομβαρδίζει την Γάζα, να σκοτώνει αμάχους και να προωθείται στην Δυτική Όχθη. Η γενοκτονική πολιτική του κράτους-τρομοκράτη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο ακόμα υπάρχει κατοχή. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη.



Το κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" δεν μεταφέρει απλώς τουρίστες από το Ισραήλ. Αποτελεί κομμάτι μιας συστηματικής προσπάθειας ξεπλύματος της γενοκτονίας στη Γάζα και της εθνοκάθαρσης στη Δυτική Όχθη, μέσω του τουρισμού. Μεταφέρει στρατιώτες που κάνουν ένα διάλειμμα από τις δολοφονίες και ως "τουρίστες" κυκλοφορούν στην Ελλάδα τραγουδώντας "Θανατος στους Άραβες" και "Η Γάζα είναι νεκροταφείο" ή επιτίθεται σε καταστηματάρχες, όπως στον Άγιο Νικόλαο.



Είναι σημαντικό, τώρα πιο πολύ από ποτέ, να κάνουμε σαφές με κάθε ευκαιρία σαφές στο κράτος του Ισραήλ πως είναι απομονωμένο από τη διεθνή κοινότητα. Η πόλη της Καλαμάτας έχει ήδη αποδείξει πολλές φορές πως είναι με την σωστή πλευρά της Ιστορίας, από τις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού μέχρι την πρόσφατη ακύρωση της σιωναζιστικής φιέστας των "Φίλων του Ισραήλ".



Καλούμε τους ανθρώπους της πόλης μας, τους φορείς, τις κινήσεις και τα σωματεία να πούμε ΟΧΙ στους σύγχρονους κατακτητές.



Ολες και όλοι στην συγκέντρωση την Τρίτη 28/10 στις 8:30 στο λιμάνι ( Φαρών και Ναυαρίνου )