Νέο «μπλόκο» σε διαμαρτυρία για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο [βίντεο]

Με... δακρυγόνα και κρότου λάμψης υποδέχθηκαν τα ΜΑΤ, το πρωί της Τετάρτης, τους διαδηλωτές στον Βόλο, που φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», επιχείρησαν προσεγγίσουν το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», το οποίο μεταφέρει, μεταξύ άλλων, Ισραηλινούς στρατιώτες του IDF.
Το απόγευμα, κατά την αναχώρηση του «Crown Iris», σημειώθηκε νέο «μπλόκο» σε προσπάθεια διαμαρτυρίας, αυτή τη φορά με «πρωταγωνιστή» το Λιμενικό. Όπως έγινε γνωστό, ιστιοφόρο με περίπου 10 επιβαίνοντες και με μια μεγάλη παλαιστινιακή σημαία, επιχείρησε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο μικρά σκάφη του Λιμενικού έσπευσαν να το εμποδίσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάφη προέβησαν σε επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας την πορεία του ιστιοφόρου.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό συνεχίζονται, όπως όμως και η «προστασία» των Ισραηλινών από τις ελληνικές αρχές, που δεν διστάζουν να προβούν ακόμα και σε χρήση βίας.
