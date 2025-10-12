Δούκας για Μητσοτάκη και Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αυτό μας έλειπε

Με σαφείς αιχμές κατά του πρωθυπουργού η παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων.

Σε συνθήκες βρασμού μπήκε κυριακάτικα το πολιτικό σύστημα, μετά την αντιδημοκρατική ανάρτηση Μητσοτάκη, ο οποίος προανήγγειλε ότι η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα μεταφερθεί εξ ολοκλήρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μπορεί από την κυβέρνηση να προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, όμως, οι αντιδράσεις συνεχίζονται και είναι εκρηκτικές.

Σε αυτό το κλίμα ήταν και η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος σημειώνει «ως φαίνεται, τελικά αποφύγαμε την επέμβαση του στρατού στον Άγνωστο Στρατιώτη. Μόνο αυτό μας έλειπε. Τραμποποίηση των πάντων».