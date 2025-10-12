Τραμπικό μπάχαλο Μητσοτάκη για Ρούτσι και Άγνωστο Στρατιωτη

Πολιτικό και επικοινωνιακό φιάσκο με την ακροδεξιάς εμπνεύσεως ανάρτηση για να περάσει το μνημείο στην αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας • Προσπαθούν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, ενώ η οργή ξεχειλίζει.

Αδιανόητη πρόκληση που φέρνει μνήμες από άλλες σκοτεινές εποχές αποτελεί το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος στην πρεμούρα του να απαντήσει με όρους ρεβανσισμού στο κίνημα υπέρ του αγώνα του Πάνου Ρούτσι, αλλά και να εμπλέξει, εμμέσως, τον Νίκο Δένδια, δημιούργησε ένα πολιτικό μπάχαλο για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας... έμπνευση από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ακρότητες στις ΗΠΑ με την Εθνοφρουρά, έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα φέρει νομοθετική ρύθμιση αναθέτοντας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Άγνωστου Στρατιώτη. Με αυτόν τον τρόπο έβαλε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης όλες τις χυδαιότητες που αναπαράχθηκαν από τα φιλοκυβερνητικά και ακροδεξιά τρολς τις τελευταίες ημέρες με μοναδικό στόχο να υπονομεύουν και να πλήξουν τον ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος δεν πτοήθηκε και νίκησε.

Το απόσπασμα από την ανάρτησή του αναφέρει: Πράγματι, για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε.

Αυτή, όμως, η ακροδεξιάς έμπνευσης απόφαση φαίνεται να γυρνάει μπούμερανγκ στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, καθώς ήδη οι αντιδράσεις που σημειώνονται είναι οργισμένες, με την αντιπολίτευση να τον κατηγορεί ότι ετοιμάζεται να βάλει στον στρατό να φυλάει το μνημείο από κοινωνικές εκφράσεις διαμαρτυρίας.

Ο στρατός και οι διευκρινίσεις

Το μπάχαλο στο κυβερνητικό επιτελείο είναι εμφανές, ενώ ήδη γίνεται προσπάθεια να μαζευτούν οι ακραίες δηλώσεις με πληροφορίες να σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι τα μέτρα τάξης θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ., ενώ το υπουργείο Άμυνας θα αναλάβει την προστασία, τη συντήρηση και την καθαριότητα του μνημείου.

Το ερώτημα, βέβαια, που τίθεται είναι αφού τα μέτρα τάξης θα εξακολουθήσουν να είναι στην ΕΛ.ΑΣ. ποια ακριβώς προστασία θα προσφέρει το υπουργείο Άμυνας; Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες περί καθαριότητας για τον περιβάλλοντα χώρο είναι στον Δήμο Αθηναίων.

Η απίστευτη ανάρτηση, πάντως, του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη αρχίσει να ερμηνεύεται και ως μια προσπάθεια να απαντήσει ο πρωθυπουργός στον Νίκο Δένδια, ο οποίος πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ των αιτημάτων του Πάνου Ρούτσι. Από το υπουργείο Άμυνας, πάντως, προς το παρόν, δεν σχολιάζουν την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Τριπλό «χτύπημα» ΣΥΡΙΖΑ

Με μια οργισμένη ανακοίνωση η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον πρωθυπουργό για δηλώσεις μνημείο αυταρχισμού, μετά το πυροτέχνημα Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το υπουργείο Άμυνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «απάνθρωπη και κτηνώδη» αναφορά στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού και σχολιάζει πως «αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη»

Η ανακοίνωση

Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού - αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα.

«Κάντο όπως ο Τραμπ»

Με σκληρό τρόπο σχολιάζει και η τομεάρχης Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου υπογραμμίζοντας ότι η «οδηγία» Μητσοτάκη να αναλάβει ο στρατός να...επιβάλει την τάξη μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι τραμπικής έμπνευσης και παραπέμπει «σε αναχρονιστικούς καιρούς».

Η ανάρτηση της Ρένας Δούρου:

Διαβάζω και ξαναδιαβάζω, στη Λάρνακα μεταξύ σπουδαίων συναντήσεων, την σημερινή δήλωση για τα τσαντίρια του Συντάγματος και την πρωθυπουργική οδηγία α λα Τραμπ, να αναλάβει πλέον ο στρατός την ευταξία του ιερού χώρου μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Δήλωση που κατά πρώτον παραπέμπει σε αναχρονιστικούς καιρούς, με τον στρατό να αναλαμβάνει δια της βίας, «όταν το συντεταγμένο κράτος διστάζει». Θου Κυριε

Δήλωση που κατά δεύτερον αποδεικνύει πόσο μεγάλη αηδία προκαλεί η αγωνιώδης προσπάθεια του Ρούτσι να βρει την δικαίωση στη σημερινή δεξιά διακυβέρνηση με όρους απολυταρχίας.

Κυρίως όμως σκέφτομαι πόσο βαθειά υποκριτική και ανακόλουθη είναι η πρωινή δήλωση σχετικά με τον ιερό και όντως συμβολικό χώρο. Εκεί δηλαδή όπου το έθνος μας τιμά τους ήρωες πεσόντες σε κάθε τους μάχη και οι οποίοι θυσιάστηκαν προφανώς για τα παιδιά όλων των Ελλήνων.

Ώστε να ζούμε ελεύθεροι και ισότιμοι σε ένα κράτος δικαίου. Η θυσία τους παραπέμπει στο περίφημο διά αυτά πολεμήσαμε του Μακρυγιάννη. Γιατί είναι βέβαιο πως δεν έδωσαν τη ζωή τους, ώστε το μνημείο να αποτελεί απλά μία αποστειρωμένη βιτρίνα και ένα βολικό σκηνικό για στεφάνια και δηλώσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Το γεγονός ότι ο Ρούτσι τελικά νίκησε απέναντι στον Κρέοντα, έχοντας σχεδόν ολόκληρο το έθνος δίπλα του, οδήγησε σήμερα στην Τραμπικής εμπνεύσεως διαταγή να διώχνει ο στρατός τους διαμαρτυρόμενους και τους αντιφρονούντες και στην ιταμή δήλωση ότι ο αγώνας του ήταν ένα τσαντίρι- κι άλλη ώρα μιλάμε και για τα τσαντήρια Σούσουδες της πολιτικής.

Ηττήθηκε από τον Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς

Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Στέργιος Καλπάκης:

Ο Μητσοτάκης ηττήθηκε από τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και ψάχνει τη ρεβάνς στον αυταρχισμό. Προανήγγειλε σήμερα «στρατιωτικό νόμο» για να καταπνίξει προκαταβολικά κάθε νέα διεκδίκηση στο Σύνταγμα.

Αντί για το φως της αλήθειας, που απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών για το έγκλημα των Τεμπών, ο Μητσοτάκης επιλέγει να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι του αυταρχισμού.

Αλήθεια, μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα, νομίζει ότι θα του περάσει έτσι;

Δύο ερωτήματα Χαρίτση

Την οργή του εξέφρασε μέσω ανάρτησης και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον επίσημο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ρωτάει τον πρωθυπουργό:

Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας; Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;

Η ανάρτηση:

Πριν από λίγο επέστρεψα από την Ακρόπολη.

Εκεί όπου, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκα για να τιμήσω τη μεγάλη επέτειο: την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Μια επέτειο που μας υπενθυμίζει ότι ο ελληνικός λαός έβαλε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στον μεγάλο αντιφασιστικό αγώνα.

Αλλά και ότι η ιστορική μνήμη για να είναι ζωντανή πρέπει συνδέεται με τους αγώνες του σήμερα απέναντι στον σύγχρονο φασισμό: τους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Τα επεσήμανε αυτά στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και μπράβο του!

Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην ανέβει στον Ιερό Βράχο.

Καμία έκπληξη. Ουδέποτε ασχολήθηκε άλλωστε με την συγκεκριμένη επέτειο – δεν τον αφορά η μεγάλη αντιφασιστική νίκη του λαού μας!

Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, επειδή και οι συμβολισμοί έχουν τη δική τους μεγάλη σημασία, επέλεξε να ανακοινώσει τη μεταφορά της αρμοδιότητας φύλαξης του Άγνωστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ.

Ντροπή!

Κύριε Μητσοτάκη απαντήστε:

Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει δημόσιο χώρο στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας;

Θα βάλετε τον Στρατό να φυλάει τον ιστορικότερο και σημαντικότερο χώρο λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης της χώρας;

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πιο ακραίου Τραμπισμού στην Ευρώπη έχει πλέον ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απάντηση είναι μία και είναι σαφής:

Ούτε να το σκέφτεστε!