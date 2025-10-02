Στους δρόμους ξανά μέσα σε λίγες ώρες οι αλληλέγγυοι για το Flotilla [εικόνες]

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών με αίτημα την άμεση παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την πειρατική επίθεση στο Flotilla •Το επόμενο ραντεβού αλληλεγγύης στις 18:30 στο Μέγαρο Μουσικής.

Μετά τη μεγαλειώδη χθεσινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εξωτερικών στο Σύνταγμα μέτα την πειρατική επίθεση στον Flotilla, οι πολίτες βρέθηκαν εκ νέου εντός ολίγων ωρών, παρά τη βροχή, στο ίδιο σημείο ζητώντας παρέμβαση από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία τηρεί σιγή ιχθύος μπροστά στα όσα διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.

Μάριος Βαλασόπουλος - «Εφ.Συν.»

Σημειώνεται πως οι αλληλέγγυοι θα συγκεντρωθούν ξανά σήμερα στις 18:30 και συγκεκριμένα στο Πάρκο Ελευθερίας στα Ιλίσια και θα πραγματοποιήσουν πορεία επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας μέχρι και την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παλαιό Ψυχικό.

Σε σχετική της ανακοίνωση η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων» καλεί «κάθε εργατικό σωματείο, κάθε κοινωνική συλλογικότητα και οργάνωση να καταγγείλουν τις πειρατικές ενέργειες των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων που εμποδίζουν με ένοπλη βία την πορεία του ειρηνικού διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα και να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Να φύγουν τα πειρατικά πολεμικά πλοία του Ισραήλ από το δρόμο του διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla

Άμεση κατάπαυση του πυρός

ΟΧΙ στο σχέδιο Τραμπ - Ανεξάρτητο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος

Να σταματήσει κάθε κρατική, θεσμική, εταιρική, εμπορική και στρατιωτική στήριξη και συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα

Απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Έξω οι βάσεις – Καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ».

Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία είχαν προειδοποιήσει

Όπως είναι γνωστό, οι παρακάτω 78 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα είχαν προειδοποιήσει -όπως έκαναν και πολλά συνδικάτα στο εξωτερικό- ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπούσε το στόλο, όπως και εντέλει έκανε, θα προχωρούσαν σε δυναμική κινητοποίηση: