Global Sumud Flotilla: Πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία την Πέμπτη

Θα γίνει συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στα Ιλίσια και πορεία επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας μέχρι και την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παλαιό Ψυχικό

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στα Ιλίσια και πορεία επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας μέχρι και την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παλαιό Ψυχικό, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών, η οποία συνέβη το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γάζας. Οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στο Πάρκο Ελευθερίας στις 18.30.

Σε σχετική της ανακοίνωση η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων» καλεί «κάθε εργατικό σωματείο, κάθε κοινωνική συλλογικότητα και οργάνωση να καταγγείλουν τις πειρατικές ενέργειες των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων που εμποδίζουν με ένοπλη βία την πορεία του ειρηνικού διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα και να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Να φύγουν τα πειρατικά πολεμικά πλοία του Ισραήλ από το δρόμο του διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla

Άμεση κατάπαυση του πυρός

ΟΧΙ στο σχέδιο Τραμπ - Ανεξάρτητο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος

Να σταματήσει κάθε κρατική, θεσμική, εταιρική, εμπορική και στρατιωτική στήριξη και συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο

Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα

Απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Έξω οι βάσεις – Καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ ».

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων

Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία είχαν προειδοποιήσει

Όπως είναι γνωστό, οι παρακάτω 78 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα είχαν προειδοποιήσει -όπως έκαναν και πολλά συνδικάτα στο εξωτερικό- ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπούσε το στόλο, όπως και εντέλει έκανε, θα προχωρούσαν σε δυναμική κινητοποίηση: