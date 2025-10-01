Global Sumud Flotilla: Πορεία προς την Ισραηλινή Πρεσβεία την Πέμπτη

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στα Ιλίσια και πορεία επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας μέχρι και την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παλαιό Ψυχικό, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών, η οποία συνέβη το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γάζας. Οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στο Πάρκο Ελευθερίας στις 18.30.
Σε σχετική της ανακοίνωση η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων» καλεί «κάθε εργατικό σωματείο, κάθε κοινωνική συλλογικότητα και οργάνωση να καταγγείλουν τις πειρατικές ενέργειες των Ισραηλινών πολεμικών πλοίων που εμποδίζουν με ένοπλη βία την πορεία του ειρηνικού διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα και να συμμετάσχουν μαζικά στην διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.
- Να φύγουν τα πειρατικά πολεμικά πλοία του Ισραήλ από το δρόμο του διεθνιστικού στόλου Global Sumud Flotilla
- Άμεση κατάπαυση του πυρός
- ΟΧΙ στο σχέδιο Τραμπ - Ανεξάρτητο και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος
- Να σταματήσει κάθε κρατική, θεσμική, εταιρική, εμπορική και στρατιωτική στήριξη και συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο
- Αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από την Ελλάδα
- Απεμπλοκή από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Έξω οι βάσεις – Καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ».
Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία είχαν προειδοποιήσει
Όπως είναι γνωστό, οι παρακάτω 78 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα είχαν προειδοποιήσει -όπως έκαναν και πολλά συνδικάτα στο εξωτερικό- ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπούσε το στόλο, όπως και εντέλει έκανε, θα προχωρούσαν σε δυναμική κινητοποίηση:
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών & Φαρμακοϋπαλλήλων - Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων (Π.Ο.Ι.Ε.Φ.Ε.Κ.)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α.)
- ΠΟΣΠΕΡΤ
- Εργατικό κέντρο Κορίνθου
- ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- Σωματειο προσωπικού καθαριότητας Λυκείων Γυμνασίων και Δημοτικών σχολείων Ν.Ημαθιας
- Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Οργανισμού Λιμένος Πειραιά
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ
- ΣΕΤΤΕΑ Σωματείο εργαζομένων ταχυδρομικών ταχυμεταφορικων επιχειρήσεων Αττικής ν
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕΕΤ
- ΕΝΕΜ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΣΤΑΖΟΕ)
- Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.)
- Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (παράρτημα Χανίων)
- Filmmakers for Palestine Greece
- Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού _ Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.
- ΕΝ.ΗΛΕΚ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
- Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ.)
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
- Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπείας (Π.Σ.Ε.)
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ)
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑ ΙΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.)
- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
- Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης
- Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Δικτύου Δομών ΓΓΙΦ
- Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΣΕΡΕΤΕ)
- Σωματείο εργαζομένων Γενικής Ταχυδρομικής
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ "Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ"
- Ένωση Κινηματογραφιστών Β. Ελλάδος (ΕΚΒΕ)
- Σωματείο Χορωδών Εθνικής Λυρικής Σκηνής
- Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών "Αγιος Αντώνιος"
- Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ωδείων
- Γ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
- Σύλλογος Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Ένωση επαγγελματιων συντελεστων πσραστατικων τεχνων Κατω απο τη Σκηνη
- Α-Γ ΕΛΜΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ
- Β' ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
- Β' ΕΛΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
- ΕΛΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
- Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)
- ΣΥΝΔΙΚΆΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας
- ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΎ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΥΔΑΠΤΤ)
- Β ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα)
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας
- ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου
- ΕΛΜΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
- Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών [ΠΕΣΕΚ]
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ
- Ζ ΕΛΜΕ Αθήνας
- Σύλλογος Eιδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου
- Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ
- Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ)
- Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής
- Β ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
- Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής
- ΣΕΜΟΔ
- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Σ.Ε.Θ.)
- ΕΛΜΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΕΤΑ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Β/Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
- ΣΕΦΚ- Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση
- ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)
- Σωματείο εργαζομένων Ε.Α.Β
- Σωματείο Εργαζομένων Στην Έρευνα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Παράρτημα Αχαίας
- Σωματείο εργαζομένων the mart
- Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στην Dialog Semiconductor (Renesas)
- Β' ΕΛΜΕ Αθήνας
- Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο και τις Υπηρεσίες Πρασίνου
- Σ.Η.Ε.Κ. ΣΤΑ.ΣΥ.
