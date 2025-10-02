Οργή στο Σύνταγμα για την επίθεση στον στόλο της αλληλεγγύης [εικόνες+βίντεο]

Το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν «Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ αναρτήθηκαν πανό με μηνύματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Νετανιάχου, αλλά και υπέρ της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και κατόπιν στην Πλατεία Συντάγματος έξω από τη Βουλή, πραγματοποιήθηκε στις 23.00, από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε αφενός τα πληρώματα να επανέλθουν σε κατάσταση ασφάλειας και ελευθερίας και αφετέρου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η υπαίτια γενοκτονίας κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστούν κυρώσεις για την παράνομη πράξη τους να καταλάβουν πλοία ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα και για το σύνολο της θηριωδίας στην οποία υποβάλλουν τον παλαιστινιακό λαό.

Απαίτησαν επίσης από την ελληνική κυβέρνηση, διακοπή κάθε σχέσης και συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ισραήλ και άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν «Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ αναρτήθηκαν πανό με μηνύματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Νετανιάχου, αλλά και υπέρ της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Πολίτες κάθε ηλικίας και συλλογικότητες έδειξαν ότι αρνούνται να μείνουν θεατές στον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου από την υπαίτια γενοκτονίας, κυβέρνηση του Ισραήλ:

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα στην Βασιλίσσης Σοφίας σε ένδειξη αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη και ενάντια στην ισραηλινη επίθεση που έγινε στον στολίσκο Sumud.



ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 🇵🇸 pic.twitter.com/NRSKNhZEEz — john 🪡 ntin (@JohnToyp) October 1, 2025

Στο Σύνταγμα παρά την περασμένη ώρα δεκάδες άνθρωποι παραμένουν με τον Πάνο Ρούτσι και τραγουδούν. #antireport #Τεμπη pic.twitter.com/BlR4WSzMLg — Chris Avramidis (@chris_avramidis) October 1, 2025

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi