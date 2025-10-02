Αθήνα, 20°C
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
YPEX_Sumud_Sygkentrosi_1020_1
Eurokinissi

Οργή στο Σύνταγμα για την επίθεση στον στόλο της αλληλεγγύης [εικόνες+βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν «Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ αναρτήθηκαν πανό με μηνύματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Νετανιάχου, αλλά και υπέρ της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και κατόπιν στην Πλατεία Συντάγματος έξω από τη Βουλή, πραγματοποιήθηκε στις 23.00, από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την παράνομη ισραηλινή έφοδο και κατάληψη στα σκάφη του Global Sumud Flotilla, την απαγωγή των πληρωμάτων και την αποκοπή των επικοινωνιών.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες ώστε αφενός τα πληρώματα να επανέλθουν σε κατάσταση ασφάλειας και ελευθερίας και αφετέρου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η υπαίτια γενοκτονίας κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστούν κυρώσεις για την παράνομη πράξη τους να καταλάβουν πλοία ανθρωπιστικής αποστολής σε διεθνή ύδατα και για το σύνολο της θηριωδίας στην οποία υποβάλλουν τον παλαιστινιακό λαό.

Απαίτησαν επίσης από την ελληνική κυβέρνηση, διακοπή κάθε σχέσης και συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ισραήλ και άμεση αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση ήταν «Νίκη στην Ιντιφάντα - Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ αναρτήθηκαν πανό με μηνύματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το Νετανιάχου, αλλά και υπέρ της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Πολίτες κάθε ηλικίας και συλλογικότητες έδειξαν ότι αρνούνται να μείνουν θεατές στον ευτελισμό του διεθνούς δικαίου από την υπαίτια γενοκτονίας, κυβέρνηση του Ισραήλ:

 

efsyn.gr
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
TAGS
