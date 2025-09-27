«Φασιστικό το σχέδιο Χρυσοχοΐδη»

Μέχρι την Κρήτη φτάνουν οι αντιδράσεις για τις ευφάνταστες ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη περί ίδρυσης αστυνομικών τμημάτων μέσα σε καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί στη συνέχεια τα «τμήματα» να μετατράπηκαν σε... ένοπλες περιπολίες, ωστόσο το κεντρικό νόημα -και κυρίως το ρατσιστικό υπόβαθρο- των δηλώσεων Χρυσοχοΐδη παραμένει.

«Περιμένουμε από τον υπουργό να ανακοινώσει ειδικά τμήματα και στα Ζωνιανά ή όπου αλλού υπάρχει παραβατικότητα στην Κρήτη» λέει στην «Εφ.Συν.» ο Θανάσης Κατσαρής, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Ελλήνων Πολιτών Τσιγγάνων. «Οι δηλώσεις του Χρυσοχοΐδη είναι φασιστικές και μόνο στόχο έχουν να τραβήξουν ψήφους από τη ρατσίστρια Λατινοπούλου, που μας βρίζει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί», λέει ο ίδιος.

Το δηλητήριο

Στο Ηράκλειο, οι ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη βρήκαν τους Ρομά σε μια περίεργη συνθήκη. Εγιναν ακριβώς τις μέρες που συζητείται το σχέδιο μετεγκατάστασης του μεγάλου καταυλισμού της Αλικαρνασσού, που βρίσκεται στην περιοχή Δύο Αοράκια, ώστε να κατασκευαστεί τεράστιο εμπορικό κέντρο στην έκταση που καταλαμβάνουν σήμερα τα λίγα σπίτια και οι περισσότερες παράγκες των περίπου 210 οικογενειών που ζουν εκεί.

Το ακόμα πιο περίεργο είναι πως τόσο ο υπάρχων καταυλισμός όσο και ο χώρος που προτείνεται για τη μετακίνησή του είναι εφαπτόμενοι όχι απλά με ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά με το θηριώδες κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά συνεχή και την επιτήρηση από την αστυνομία.

«Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει παραβατικότητα στην κοινότητα των Ελλήνων Τσιγγάνων. Ασφαλώς δεν επικροτούμε την παραβατικότητα, και εμείς θέλουμε την αστυνομία δίπλα μας και την έχουμε δίπλα μας, κυριολεκτικά, στον καταυλισμό», λέει ο κ. Κατσαρής. Ωστόσο επισημαίνει πως οι εξαγγελίες του υπουργού ρίχνουν δηλητήριο στην κοινωνία και φουντώνουν την ακροδεξιά ρητορική.

Ο Θανάσης Κατσαρής, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Ελλήνων Πολιτών Τσιγγάνων

Η προπαγάνδα

Ο κ. Κατσαρής αμφισβητεί ευθέως και τα «στοιχεία» που παρουσιάζει κατά καιρούς ο κ. Χρυσοχοΐδης: «Σε όλη την Ελλάδα ζουν 400.000 Eλληνες Τσιγγάνοι. Είναι δυνατόν να λέει ο Χρυσοχοΐδης ότι το 85% της εγκληματικότητας προέρχεται από τους Τσιγγάνους; Δεν βγαίνουν τα νούμερα» αναφέρει ο ίδιος.

«Η ίδια η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου λέει ότι στον καταυλισμό δεν υπάρχουν υψηλά κρούσματα παραβατικότητας. Ασφαλώς δεν είναι όλα τέλεια, αλλά η εικόνα που δίνεται από τον υπουργό είναι άδικη και στοχοποιεί μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα» λέει ο κ. Κατσαρής.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα νούμερα που εμφανίζει κατά καιρούς ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν φαίνεται να έχουν στέρεη βάση. Αν και ο ίδιος στις απανωτές συνεντεύξεις των τελευταίων ημερών (ΣΚΑΪ, Παραπολιτικά FM κ.α.) δεν αναφέρει πηγές για τα στοιχεία που δίνει, αυτό το «85%» με μια σύντομη αναζήτηση το συναντάμε σε δημοσίευμα του περασμένου Ιουλίου στην εφημερίδα «Απογευματινή».

Εκεί, παρουσιάζεται «έρευνα» της εφημερίδας κατά την οποία εξετάστηκε η φυλετική ταυτότητα των ποινικών, υπόδικων και κατάδικων Ελλήνων που καλούνται να δίνουν το «παρών» µηνιαίως ή ανά 15ήµερο στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής τους.

Βέβαια, τα αστυνομικά τμήματα που εξετάστηκαν ήταν αυτά των περιοχών όπου ζουν πολλοί Ρομά και, ως εκ θαύματος, προέκυψε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται τακτικά στο τμήμα είναι… Ρομά. Το 85% αναφέρεται ειδικά στη Φυλή, όπου από τους 700 ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι για παρουσία στο τμήμα, οι 600 είναι Τσιγγάνοι (εκεί προκύπτει ποσοστό 85%).

Η στοχοποίηση

Βέβαια, στον Δήμο Φυλής ζουν συνολικά 7.000 Τσιγγάνοι και άρα το νούμερο, χωρίς να αμφισβητείται η εγκυρότητά του, προφανώς επηρεάζεται από τη σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής. Με την ίδια λογική, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αν το 80% όσων υποχρεώνονται να εμφανίζονται στα αστυνομικά τμήματα είναι Ηρακλειώτες, τότε αυτομάτως σημαίνει πως το 80% των Ηρακλειωτών είναι… παραβατικοί.

«Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ηδη ο Παγκρήτιος Σύλλογος ετοιμάζει επιστολή στον πρωθυπουργό με την οποία θα ζητάμε την αποπομπή του Χρυσοχοΐδη. Εδώ και δύο χρόνια συνολικά η κυβέρνηση της Ν.Δ. μας στοχοποιεί όποτε νιώθει ότι χάνει ψήφους προς την Ακροδεξιά και όποτε δημοσκοπικά βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν. Και το λέω και ως μέλος της Ν.Δ., από την οποία τις επόμενες ημέρες θα ζητήσω τη διαγραφή μου, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση» αναφέρει στην «Εφ.Συν.» ο κ. Κατσαρής.