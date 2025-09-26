Όλη η χώρα στο πλευρό τους την Κυριακή

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και πολλές άλλες πόλεις θα πλημμυρίσουν από την αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι και όλους τους συγγενείς θυμάτων που ζητούν δικαίωση και αντιμετωπίζουν υπεράνθρωπα εμπόδια στο να τη βρουν

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σε μια σειρά από πόλεις της χώρας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος έχει κατέβει σε απεργία πείνας απαιτώντας να εγκριθεί από τις δικαστικές αρχές η εκταφή της σορού του γιου του και θύματος του εγκλήματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι και η διενέργεια εξετάσεων, τόσο DNA όσο και τοξικολογικών.

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω πόλεις:

Δέχθηκαν, μόνο όμως για το DNA - Στον αγώνα και ο Χ. Κωνσταντινίδης

Όπως είναι γνωστό ο κ. Ρούτσι προχωρά σε συνέχιση της απεργίας πείνας του. Η Δικαιοσύνη αποδέχθηκε μόνο τα αιτήματά του για εκταφή και εξέταση ταυτοποίησης και όχι το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις, δηλαδή για εξετάσεις του κατά πόσον υπήρξαν τοξικά ή παράνομα χημικά στοιχεία στις σορούς των επιβατών.

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Κατερίνας Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του 22χρονου γιου του.

Ο ίδιος αν και σχολίασε θετικά τις εξελίξεις, ζήτησε πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του. «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ρούτσι επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα.

Από την Κυριακή θα ξεκινήσει απεργία πείνας και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, και θα σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος μπήκε στη 12η ημέρα απεργίας πείνας. Υπενθυμίζεται ότι και ο Χρ. Κωνσταντινίδης έχει καταθέσει αίτημα για εκταφή της σύζυγου του Βασιλικής Χλώρου που σκοτώθηκε στα Τέμπη, συγκεκριμένα το κατέθεσε μαζί με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Πάνο Ασλανίδη.

Παράλληλα με κάθε ευθύ και πλάγιο τρόπο, η κυβέρνηση σύμφωνα με τους συγγενείς επιδιώκει να κατευνάσει το γρηγορότερο την οργή τους, η οποία φοβάται ότι μπορεί να εμποδίσει, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του λαού στο πλάι τους, τα εκλογικά αποτελέσματα στα οποία στοχεύει.

Καταγγελία για «προσφορά ρουσφετιών» από τον Γ. Σταμάτη

Ο Παύλος Ασλανίδης την Παρασκευή προχώρησε, μιλώντας σε εκπομπή του δημοσιογράφου Στέφανου Δαμιανίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Focus FM, σε σοκαριστικές αναφορές σε εμπλοκή του «γαλάζιου» βουλευτή Γιώργου Σταμάτη σε απόπειρα κατευνασμού, λέγοντας ότι τηλεφώνησε στους συγγενείς, και ότι ανέλαβε να τους δελεάσει… σβήνοντας δάνεια και υποσχόμενος ευνοϊκές μεταθέσεις των γιων κάποιων από αυτούς ως στρατιωτών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του κ. Σταμάτη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι εκείνος δεν πήγε αυτοβούλως στο Σύνταγμα, αλλά ότι σίγουρα τον έστειλαν εκ μέρους της κυβέρνησης.

Διατυμπανισμός μιας ευνόητης αποχής από έφεση

Η εντολή εύρεσης όλων των εφικτών τρόπων για κατευνασμό της οργής των οικογενειών φαίνεται ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς ο ΟΣΕ την Παρασκευή έσπευσε να ανακοινώσει ως είδηση το ευνόητο: το ότι ο οργανισμός θα αφήσει να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής έφεσης κατά της α'βάθμιας απόφασης που επιδίκασε αποζημίωση στις οικογένειες τεσσάρων από τα θύματα.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται ρητά, τόσο το ύψος της αποζημίωσης -μία πληροφορία την οποία το efsyn.gr συνειδητά επιλέγει να μην μεταδώσει κρίνοντας ότι δουλειά των Μέσων Ενημέρωσης δεν είναι ο ερεθισμός του κοινωνικού αυτοματισμού- όσο και το ότι η εντολή να αφεθεί να παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία, δόθηκε από τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πράγμα ωστόσο εξίσου ευνόητο εφ' οσον η λήψη μιας τέτοιας απόφασης [μετά από σχετική μη-δεσμευτική εισήγηση των αρμοδίων Νομικών Συμβούλων του Κράτους] υπάγεται σαφώς στη δική του αρμοδιότητα.

Αναφορά στον ΟΗΕ για την εκταφή

Είναι δεδομένη -εδώ και πολύ καιρό άλλωστε- η απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης των οικογενειών στις ελληνικές αρχές για δίκαιη αμερόληπτη και συμβατή με το κράτος δικαίου, απόδοση δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση. Σε αυτό το πλαίσιο η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης υπέβαλαν αναφορά στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να προχωρήσει η εκταφή των παιδιών τους.

Οι τρείς συγγενείς θυμάτων των Τεμπών επισημαίνουν στην αναφορά τους ότι η διαδικασία εκταφής και λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη. Παράλληλα, τονίζουν ότι η εκταφή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση πλήρους διερεύνησης των αιτίων του θανάτου των παιδιών τους.

Στην αναφορά τους επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Όπως σημειώνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι:

«Από τις 14 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου θύματος των Τεμπών Ντένις, κάνει απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Εκεί όπου έχει στηθεί το ανεπίσημο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και για την πάνδημη απαίτηση για Δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων.

Ο Π. Ρούτσι ζητάει το αυτονόητο: να επιτραπεί η εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του. Ώστε να μπορέσει να γίνει μια πραγματική έρευνα για τα αίτια του θανάτου και, κατ’ επέκταση του δυστυχήματος.

Αυτό το νόμιμο αλλά και στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα του Π. Ρούτσι, το απορρίπτει μέχρι στιγμής η δήθεν "Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη". Με αυτόν τον τρόπο, συμβαδίζει με τις μεθοδεύσεις και εντολές της κυβέρνησης για ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Μετά από τόσα και τόσα «μπαζώματα», πριν από μερικές μέρες, με εξόφθαλμα προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο, έγινε προσπάθεια να κλείσει άρον άρον μια δικογραφία 60.000 σελίδων, με ένα πόρισμα που βγάζει λάδι την κυβέρνηση και τους ενόχους.

Από την πρώτη μέρα, η Αστυνομία επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον απεργό πείνας, ζητώντας του δήθεν "εξακρίβωση στοιχείων" και δείχνοντας ότι θέλει να σταματήσει την «ενοχλητική» δράση του. Τον υπερασπίστηκαν αποφασιστικά επί τόπου άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και ο κόσμος που περνάει από το Σύνταγμα.

Όπως έχει πει ο ίδιος: "Αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα… ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΦΥΓΩ. ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ".

Η συνεχιζόμενη αντίσταση των συγγενών των θυμάτων, οι μεγάλες κινητοποιήσεις όπως στις 28 Φεβρουαρίου 2025, δείχνουν ότι η κοινωνική απαίτηση για Οξυγόνο και Δικαιοσύνη δε θα υποχωρήσει! Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε τους ενόχους των Τεμπών και της Συγκάλυψης, αλλά και της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων, της καταστολής.

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας του ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού.

Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων «επιτροπών», «πορισμάτων» και «θεσμών». Το καθεστώς της Συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας».