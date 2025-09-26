Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας παρήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει εκταφή του γιου του. Απεργία πείνας: Δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του Ντένις

Κέρδισε το αυτονόητο ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 12 ημέρες απεργίας πείνας στον Άγνωστο Στρατιώτη κι ενώ έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπασπύρου, απέστειλε παραγγελία προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Παράλληλα, μετά την εκταφή, η εισαγγελέας θα εξετάσει και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Μένει να διευκρινιστεί εάν θα επιτραπεί στον Πάνο Ρούτσι και την οικογένειά του να πραγματοποιήσουν και τοξικολογικές εξετάσεις, κάτι που αποτελεί βασικό αίτημα του ιδίου, αλλά και των υπολοίπων συγγενών που ζήτησαν ανάλογη διαδικασία για τους νεκρούς τους, ή εάν η άδεια εκταφής θα δοθεί μόνο για την ταυτοποίηση DNA.

Σημειώνεται πως δεν έχει υπάρξει, ακόμη, ενημέρωση για αντίδραση από την πλευρά του απεργού πείνας.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε σε αναδίπλωση

Με την σημερινή εισαγγελική παραγγελία ολοκληρώνεται και ένα θέατρο του παραλόγου που έλαβε χώρα τις τελευταίες ημέρες, με την κυβέρνηση, η οποία έχει ως σημαία τη «μη παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης», να αυτοπαγιδεύεται μέσα στις δικές της παλινωδίες.

Το Μαξίμου επέλεξε να συνεχίσει τις σφοδρές επιθέσεις προς την αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης (και ο Άρειος Πάγος με τη σειρά του) πήρε εργολαβία τις προσβολές και αρχικά δήλωνε πως δεν υπάρχει αίτημα για εκταφή νεκρών.

Ο μεγάλος αγώνας, όμως, του Πάνου Ρούτσι, η έκρηξη κοινωνικής οργής με τις καθημερινές εκδηλώσεις συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι. αλλά και οι μεγάλες πανελλαδικές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή έφεραν κυβέρνηση και υπουργείο Δικαιοσύνης προ των ευθυνών τους.

Έτσι από χθες ο Γιώργος Φλωρίδης άλλαξε τροπάριο και έκανε λόγο για «εκτίμηση» πως στο αίτημα υπάρχει έμμεση αναφορά σε εκταφή, ενώ προανήγγειλε και απόφαση των εισαγγελέων. Την κωλοτούμπα του υπουργού στήριξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με ανάλογες δηλώσεις, ενώ σήμερα ήρθε και η ανακοίνωση από τον Άρειο Πάγο ότι επίκεινται αποφάσεις.