Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έξω από την Βουλή
EUROKINISSI

Δυναμώνει ο αγώνας Ρούτσι - Εκταφή ζητούν Καρυστιανού και Κωνσταντινίδης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ενώ ο αγώνας του Πάνου Ρούτσι βρίσκεται στην 11η ημέρα, η Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Παύλος Ασλανίδης συντάσσονται στο πλευρό του και εντείνουν την πίεση προς την δικαστική εξουσία να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους.

Σα μια γροθιά οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών εντείνουν τις πιέσεις τους σε κυβέρνηση και δικαστική εξουσία για να μπορέσουν να κάνουν την εκταφή των αγαπημένων τους ανθρώπων προκειμένου να μάθουν επιτέλους τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης είναι οι τελευταίοι συγγενείς, μετά τον Παύλο Ασλανίδη και τον Πάνο Ρούτσι, που καταθέτουν εντός ολίγων ημερών το ίδιο αίτημα.

Η Μαρία Καρυστιανού είχε καταθέσει άλλο ένα αίτημα στο παρελθόν, ενώ ο Παύλος Ασλανίδης ακόμη τρία.

Οι εξελίξεις έρχονται ενώ ο Πάνος Ρούτσι δίνει μια τεράστια μάχη, καθώς βρίσκεται στην 11η μέρα απεργίας πείνας, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται όσο περνάει η ώρα.

Στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων για τις στρεψοδικίες της κυβέρνησης και της δικαστικής εξουσίας προκειμένου να μην αποδεχτούν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο Γιώργος Φλωρίδης προχώρησε σήμερα σε μια ανεπανάληπτη αναδίπλωση μετά από ημέρες αδιανόητων δηλώσεων και ψευδών ισχυρισμών, καθώς προανήγγειλε εισαγγελική απόφαση για εκταφή της σορού του Ντένι.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης πέρα από το αίτημά του κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά κατά του Προέδρου Εφετών Λάρισας ζητώντας να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως έκλεισε με fast track διαδικασίες, όπως γρήγορα εκδόθηκε και η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων σε λιγότερο από 10 μέρες. 

Νωρίτερα, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν οι συγγενείς 78 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με αίτημα την έγκριση εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

