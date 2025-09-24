Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
24°C
25.4° 22.8°
1 BF
72%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
23°C
23.8° 21.1°
1 BF
76%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
3 BF
80%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
1 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
52%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.1° 22.1°
2 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
2 BF
78%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 21.9°
1 BF
58%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
1 BF
60%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
25.4° 21.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
0 BF
78%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
46%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.5° 22.8°
0 BF
46%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 23.8°
3 BF
76%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 22.8°
0 BF
53%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 18.3°
0 BF
83%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
0 BF
74%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
0 BF
46%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2025
pavlos aslanidis
Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών | EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής κόντρα στη φαρσοκωμωδία των αρχών

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
efsyn.gr

Την ώρα που η Δικαιοσύνη απορρίπτει προκλητικά τα εύλογα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών, ο Παύλος Ασλανίδης επιμένει να διεκδικεί να μάθει την αλήθεια. 

Σήμερα, λοιπόν, ο Π. Ασλανίδης κατέθεσε το 4ο αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του. Σημειώνεται ότι έχουν απορριφθεί και τα τρία προηγούμενα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Π. Ασλανίδης όσο και ο Μαρία Καρυστιανού έχουν καταρρίψει το αφήγημα της κυβέρνησης πως «οι γονείς δεν έχουν καταθέσει αίτημα στις δικαστικές αρχές» για εκταφή, ενώ έχουν δώσει πληρωμένη απάντηση στον Άρειο Πάγο για τον ισχυρισμό πως «δεν μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση».

Στο νέο του αίτημα, ο Π. Ασλανίδης –που κατέθεσε ο συνήγορός του Ιωάννης Μαντζουράνης– ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνει έλεγχος DNA και βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται, το αίτημα αφορά «την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

⇒ Την Πέμπτη λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής κόντρα στη φαρσοκωμωδία των αρχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual