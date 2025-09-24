Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής κόντρα στη φαρσοκωμωδία των αρχών

Την ώρα που η Δικαιοσύνη απορρίπτει προκλητικά τα εύλογα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών, ο Παύλος Ασλανίδης επιμένει να διεκδικεί να μάθει την αλήθεια.

Σήμερα, λοιπόν, ο Π. Ασλανίδης κατέθεσε το 4ο αίτημά του για εκταφή της σορού του γιου του. Σημειώνεται ότι έχουν απορριφθεί και τα τρία προηγούμενα αιτήματά του.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Π. Ασλανίδης όσο και ο Μαρία Καρυστιανού έχουν καταρρίψει το αφήγημα της κυβέρνησης πως «οι γονείς δεν έχουν καταθέσει αίτημα στις δικαστικές αρχές» για εκταφή, ενώ έχουν δώσει πληρωμένη απάντηση στον Άρειο Πάγο για τον ισχυρισμό πως «δεν μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση».

Στο νέο του αίτημα, ο Π. Ασλανίδης –που κατέθεσε ο συνήγορός του Ιωάννης Μαντζουράνης– ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνει έλεγχος DNA και βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται, το αίτημα αφορά «την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

⇒ Την Πέμπτη λήγει η 10ήμερη προθεσμία υποβολής υπομνημάτων ή άλλων ένδικων μέσων προς την Εισαγγελέα Εφετών.