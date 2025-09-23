Νέο «όχι» από Τζαβέλα και Παπαδοπούλου στην εκταφή θυμάτων των Τεμπών

Συνεχίζονται οι απορριπτικές απαντήσεις των δικαστικών λειτουργών στο αίτημα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών και αναζήτηση της Αλήθειας.

Κατηγορηματικά αντίθετη εμφανίστηκε ξανά η ηγεσία του Αρείου Πάγου, με την πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα να επαναλαμβάνουν πως δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των γονιών καθώς.... έχει κλείσει η ανακριτική διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως η ανακριτική διαδικασία έκλεισε άρον άρον αφήνοντας εκτός σημαντικά στοιχεία που είχαν προστεθεί στην έρευνα.

Η νέα, αρνητική απάντηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου ήρθε μετά από σχετικό ερώτημα στο συνέδριο “Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας”.

Νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού και ο Παύλος Ασλανίδης απάντησαν στους ισχυρισμούς του υπουργού Δικαιοσύνης πως «οι γονείς δεν έχουν καταθέσει αίτημα στις δικαστικές αρχές» για εκταφή, αλλά και στις χθεσινές ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου.

«Η εκταφή ζητείται στο πλαίσιο του έργου της ανάκρισης, αλλά η ανάκριση έχει κλείσει, η δικογραφία βρίσκεται στην Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν υπομνήματα οι συγγενείς και μετά θα πάει στην πρόεδρο Εφετών για να αποφασίσει την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη ή αν θα διατάξει περαιτέρω κάποιες πράξεις και θα ανοίξει ξανά η ανάκριση» ανέφερε η Α. Παπαδοπούλου.

«Το αίτημα εκταφής είναι για εξέταση για ξυλόλια ή άλλες παρόμοιες ύλες. Τέτοια παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί ήδη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απορριφθεί. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε. Θα πρέπει η πρόεδρος Εφετών να διατάξει περαιτέρω ανάκριση και να ανοίξει ξανά η ανάκριση» σημείωσε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Όπως διευκρίνισε «κανένα δικαίωμα δεν χάνεται. Οποιαδήποτε αίτηση έχει ασκηθεί στη διάρκεια της ανάκρισης και έχει απορριφθεί από τον ανακριτή, σωστά ή λάθος, μπορεί να υποβληθεί στο ακροατήριο. Μπορούν να υποβληθούν όταν ξεκινήσει η δίκη όλα τα αιτήματα που απορρίφθηκαν, είτε και νέα».

«Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, δεν μιλάω για συγγενείς. Είχε η χώρα κι άλλες τραγωδίες, είχε το Μάτι, είχε τη Μάνδρα, ποτέ δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Όλοι αυτοί πέριξ των συγγενών δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη» τόνισε η Α. Παπαδοπούλου.

«Αίτημα που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί»

«Επιχειρούν να μου επιβάλουν την υποχρέωση να δώσω παραγγελία ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως, όπως το ερμηνεύουν, να δώσω εντολή να ανοίξει την ανάκριση ο Εισαγγελέας Εφετών ή ο ανακριτής Εφετών. Δεν μπορεί να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου» σχολίασε από την πλευρά του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

«Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί σαν διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου όπου έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. Η ανακομιδή των οστών από ένα τάφο προκειμένου να ερευνηθούν τα οστά, για να διαπιστωθεί εάν φέρουν κάποια καύσιμη ύλη είναι αίτημα που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, είναι ζήτημα κύριας ανακρίσεως το οποίο έχει κριθεί κατ’ επανάληψη» τόνισε ο κ. Τζαβέλας.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, «οποιαδήποτε συνδιαλλαγή του προέδρου εφετών Λάρισας, είτε του εισαγγελέα Εφετών, είτε του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με θύματα είναι παρεξηγήσιμη από κατηγορούμενους». Και πρόσθεσε πως μπορεί να οδηγήσει σε αίτημα εξαίρεσης.