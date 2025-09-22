Υπόμνημα από 85 συγγενείς για να ανοίξει και πάλι ο φάκελος του εγκλήματος των Τεμπών

Νέο υπόμνημα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο 85 συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη, ζητώντας να ξανανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης, λίγες ημέρες μετά το άρον άρον κλείσιμο της ανακριτικής διαδικασίας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 85 συγγενείς κατέθεσαν κοινό υπόμνημα στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για να ανοίξει και πάλι η έρευνα, καθώς οι χειρισμοί από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και στη συνέχεια η διαδικασία- εξπρές που ακολούθησε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Λάρισας Λάμπρος Τσόγκας, οδήγησαν στη μη εξέταση κρίσιμων εγγράφων. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη για όγδοη ημέρα η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και δύο ακόμη πολιτών, με αίτημα την άδεια εκταφής του παιδιού του.

Με το συγκεκριμένο αίτημα συνολικά 85 συγγενείς ζητούν να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία, η οποία καταγγέλλουν πως έκλεισε «με συνοπτικές διαδικασίες». Το υπόμνημα αυτό επιχείρησαν να καταθέσουν και την περασμένη Δευτέρα στη Λάρισα, αλλά οι δικαστικές αρχές δεν τους επέτρεψαν την είσοδο.