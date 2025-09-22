Πληθαίνουν οι απεργοί πείνας όσο η κυβέρνηση σωπαίνει

Το κίνημα των Τεμπών φαίνεται να αναζωπυρώνεται, μετά και τη χθεσινή μεγαλειώδη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό έγκλημα, ο οποίος σήμερα διανύει την 8η ημέρα απεργίας πείνας.
Στο πλευρό του από την δεύτερη ημέρα του αγώνα του με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του βρίσκεται ο κ. Δημήτρης Οικονομόπουλος, πατέρας και ο ίδιος, ο οποίος μπορεί να μην είχε συγγενείς που έχασε στα Τέμπη, στέκεται όμως αλληλέγγυος, κάνοντας απεργία πείνας δίπλα στον κ. Ρούτσι.
Κι όσο η κυβέρνηση σωπαίνει προκλητικά μπροστά στον φόβο να θρηνήσουμε κι άλλα θύματα, μπροστά στο γεγονός ότι δύο άνθρωποι έχουν βάλει μπροστά τα σώματά τους, τους εαυτούς τους και την υγεία τους για το δικαίωμά τους στην εκταφή, ακόμα ένας άνθρωπος αποφάσισε να σταθεί δίπλα τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η κ. Αναστασία Τσαλαμίδα, ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα απεργία πείνας, δίπλα στον κ. Πάνο και τον κ. Δημήτρη.
Δεν είναι συγγενής θύματος, δεν γνωρίζει προσωπικά τους απεργούς πείνας. Όπως είπε, ήρθε από την Πάτρα γιατί ευαισθητοποιήθηκε με τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Δηλώνει πως θα σταθεί στο πλευρό τους, διακινδυνεύοντας την υγεία της, μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα των συγγενών. «Μέχρι τέλους», όπως τονίζει.
