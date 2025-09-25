Μετά τις προσβολές ο Φλωρίδης τώρα προαναγγέλλει εισαγγελική απόφαση για εκταφή

Μίνι κωλοτούμπα από τον υπουργό Δικαιοσύνης • Από εκεί που έλεγε πως δεν υπάρχει αίτημα από τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τώρα ερμηνεύει.... αλλιώς τον Άρειο Πάγο και προαναγγέλλει παρέμβαση εισαγγελέα.

Απίστευτα πράγματα κάνουν κυβέρνηση και Δικαιοσύνη μπροστά στον μεγάλο αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Θλιβερός πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών, ο ίδιος ο υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, που ανέλαβε την… εργολαβία να προσβάλει τους πάντες και να γίνει ο «κυματοθραύστης» της κυβέρνησης απέναντι στην αγανάκτηση της κοινωνίας και την κριτική της αντιπολίτευσης.

Έμμεση ερμηνεία και προαναγγελία

Μόλις πριν από δύο ημέρες ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ψέματα αναφέροντας πως «εξ όσων γνωρίζει» δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα γα ταυτοποίηση θυμάτων. Φυσικά έχουν ήδη γίνει τρία αιτήματα (από την Μαρία Καρυστιανού και δύο φορές από τον Παύλο Ασλανίδη), ενώ όταν η εισαγγελία απορρίπτει το αίτημα του ενός, αυτόματα απορρίπτεται για όλους.

Σήμερα, λοιπόν, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκάθαρα θορυβημένος από τον ορυμαγδό αντιδράσεων και το πάνδημο κύμα αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα προαναγγέλλει εισαγγελική απόφαση για εκταφή της σορού του Ντένι.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, ότι μπορεί να γίνει… έμμεση ερμηνεία του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι εισαγγελικές αρχές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε σχετικά: Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό. Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού.

Ερωτηθείς, τέλος, εάν η εξέλιξη αυτή μπορεί να γίνει άμεσα επισήμανε «εκτιμώ ναι, γιατί ο Εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου Εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».