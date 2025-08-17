Επίθεση ισραηλινού στη Θάσο: Αποκαλυπτικό βίντεο

Mια συναυλία που παραλίγο να πραγματοποιηθεί στο νησί της Θάσου το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο του τοπικού Φεστιβάλ Τεχνών και υπό την αιγίδα του Δήμου, κατέληξε σε ξυλοδαρμό και τραυματισμό πολιτών που διαμαρτύρονταν υπέρ της Παλαιστίνης.

Αποκαλυπτικό για την προκλητική συμπεριφορά πολλών Ισραηλινών και υποστηρικτών τους στην Ελλάδα, είναι το βίντεο που φέρνει στο φως το efsyn.gr, σχετικά με την επίθεση φιλο-ισραηλινών μουσικών εναντίον διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης στη Θάσο, με κλωτσιές, μπουνιές, απειλές και χυδαίες εκφράσεις.

Όπως είναι γνωστό, μια συναυλία που παραλίγο να πραγματοποιηθεί στο νησί της Θάσου το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο του τοπικού Φεστιβάλ Τεχνών και υπό την αιγίδα του Δήμου, κατέληξε σε ξυλοδαρμό και τραυματισμό πολιτών που διαμαρτύρονταν υπέρ της Παλαιστίνης. Μεταξύ των καλλιτεχνών εμφανίστηκε και το συγκρότημα Jamison 145, μέλη του οποίου διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ισραήλ. Το γεγονός ανέδειξε η συλλογικότητα Thassos for Palestine, η οποία είχε ειδοποιήσει εγκαίρως την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ.

Ο φορέας της διοργάνωσης υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τις πολιτικές τοποθετήσεις των μελών του συγκροτήματος. Παρότι αρνήθηκε να ακυρώσει τη συναυλία, επέτρεψε στα μέλη της συλλογικότητας να παρέμβουν με πανό, συνθήματα και φυλλάδια υπέρ της Παλαιστίνης. Το κείμενο της παρέμβασης κοινοποιήθηκε στην καλλιτεχνική διευθύντρια, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τη δημοτική αρχή. Η παρέμβαση έγινε με τη γνώση, τόσο της διοργάνωσης όσο και του Δήμου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε επικοινωνία του efsyn.gr μαζί της.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τις 21.00 και από τις 20.30 το Thassos for Palestine είχε συγκεντρωθεί στον χώρο. Τρία μέλη ξεκίνησαν να μοιράζουν φυλλάδια, όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, τα μέλη του συγκροτήματος αντέδρασαν εριστικά, φωνάζοντας: «Thassos stays with Israel, Thassos stays with IDF». Η συλλογικότητα ζήτησε προστασία από τον φορέα της διοργάνωσης. Όταν ένα μέλος της προσπάθησε να εκφωνήσει το κείμενο της παρέμβασης, οι μουσικοί έκλεισαν το μικρόφωνο. «Με το που πήγε να αρθρώσει την πρώτη λέξη, ο τραγουδιστής τον έσπρωξε και του πήρε το μικρόφωνο. Σε χρόνο ντε-τε εμφανίστηκαν φίλοι τους και άρχισαν να μας χτυπούν με κλοτσιές και μπουνιές, με λύσσα. Ένα μέλος μας τραυματίσηκε στο κεφάλι και πήγε στο νοσοκομείο. Εμείς είχαμε μαζί τα παιδιά μας και προσπαθούσαμε να τα απομακρύνουμε από τον χώρο. Προσωπικά είχα πάθει σοκ. Ήταν πάρα πολύ προκλητικοί. Με πλησίασε ένας από τους Ισραηλινούς φίλους τους και μου είπε: “your child will be next”, κάνοντάς μου χειρονομία ότι θα του κόψει τον λαιμό», ανέφερε μέλος της πρωτοβουλίας.

Έτερο μέλος δήλωσε: «Ξύπνησα το πρωί και βρήκα μήνυμα στο κινητό μου από άνδρα που συμμετείχε στα επεισόδια. Ήταν γραμμένο σε άπταιστα ελληνικά. Με κάποιον τρόπο με βρήκε στα social media. Ένιωσα απειλή. Θα καταγγείλω το γεγονός στο τοπικό αστυνομικό τμήμα». Σύμφωνα με τη συλλογικότητα, τα μέλη του συγκροτήματος και οι φίλοι τους, τραμπούκιζαν κυρίως γυναίκες και νεαρά άτομα.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε (τηλεφωνική) επικοινωνία μας, δήλωσε σχετικά πως τα περιστατικά σωματικής βίας δεν είναι αυτεπάγγελτα, αλλά κατ’ έγκληση.

Το περιστατικό άφησε πίσω του τραυματισμούς, εκφοβισμό και βαριά σκιά σε μια διοργάνωση που υποτίθεται ότι στόχευε στην προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού. Οι καταγγελίες του Thassos for Palestine έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στις τοπικές αρχές, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.