Καταγγελία για χυδαία επίθεση Ισραηλινού τουρίστα σε γυναίκα στη Θάσο [βίντεο]

Μια απίστευτη καταγγελία, ενδεικτική της διάθεσης Ισραηλινών «τουριστών» που κάνουν «ταξίδια αναψυχής» και στην Ελλάδα την ώρα που διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στα social media, ένας Ισραηλινός στη Θάσο φαίνεται να επιτίθεται σε Ελληνίδα με βρισιές και χειρονομίες, δηλώνοντας ταυτόχρονα «περήφανος» για τον γενοκτονικό στρατό του IDF που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους.
Ο Ισραηλινός τουρίστας, μάλιστα, δεν διστάζει να βρίσει χυδαία την γυναίκα, η οποία τραβάει βίντεο, λέγοντάς της «σας γ@μήσ@με».
Το βίντεο της ντροπής
Το χρονικό και η στάση της αστυνομίας
Όπως γνωστοποιεί ο Χρήστος Αβραμίδης, ο ίδιος έλαβε καταγγελία σύμφωνα με την οποία Ισραηλινοί τουρίστες επιτέθηκαν σε πολίτες της Θάσου ενώ αυτοί πραγματοποιούσαν παρέμβαση αλληλεγγύης κατά της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.
Οι αλληλέγγυοι από τη συλλογικότητα Thasos Palestine μοίραζαν κείμενα παρέμβασης κατά τη διάρκεια συναυλίας, τα οποία ήθελαν να διαβάσουν πριν ξεκινήσει η εκδήλωση στον Λιμένα. Όταν, όμως, έπιασαν το μικρόφωνο, δέχτηκαν βίαιη επίθεση με μπουνιές, σύμφωνα με την καταγγελία, από Ισραηλινούς που βρίσκονταν στο σημείο.
Όταν οι αλληλέγγυοι που απλώς έκαναν την παρέμβασή τους στο σημείο δέχτηκαν τις χυδαίες και βίαιες επιθέσεις, η αστυνομία που, όπως αναφέρει η καταγγελία ήρθε για να συλλάβει τους Έλληνες πολίτες, σφύριζε αδιάφορα.
