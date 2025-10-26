Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών

Η παράταξη στηλιτεύει τη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να δελεάσει το ακροδεξιό μέρος του εκλογικού σώματος παρουσιάζοντας τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας ως επικίνδυνες εστίες εγκληματικότητας και τους φοιτητές τους ως συστηματικά παραβατικούς

Ανακοίνωση με ενάντια στην δίωξη και απειλή διαγραφής, κατά των 15 φοιτητών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, αλλά και στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να δελεάσει το ακροδεξιό μέρος του εκλογικού σώματος παρουσιάζοντας τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας ως επικίνδυνες εστίες εγκληματικότητας και τους φοιτητές τους ως συστηματικά παραβατικούς, εξέδωσε την Κυριακή η συνδικαλιστική παράταξη της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών, η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της ΠΟΣΔΕΠ.

Η ακριβής ανακοίνωση της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών:

«Εδώ και μια πενταετία η κυβέρνηση συστηματικά υπονομεύει το ερευνητικό και διδακτικό έργο των πανεπιστημίων λοιδορώντας τα ως κέντρα ανομίας, παρέχοντας ελάχιστη χρηματοδότηση, μειώνοντας το προσωπικό τους, στερώντας τεχνηέντως το δικαίωμα φοίτησης μέσω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και των διαγραφών φοιτητών και φοιτητριών, δυσκολεύοντας την καθημερινή λειτουργία τους μέσω ατέρμονων γραφειοκρατικών «αξιολoγήσεων», απαξιώνοντας την επιστημονική πρωτοπορία με επανειλημμένες σκανδαλώδεις «κρίσεις» ερευνητικών προτάσεων που ευνόησαν τους πολιτικά ημέτερους της κυβέρνησης.

Οι νόμοι 4777/2021, 5947/2022 και 5224/2025 εγκαθίδρυσαν ένα θεσμικό πλαίσιο που προσομοιάζει με μοντέλα πανεπιστημιακής διοίκησης σε αυταρχικά καθεστώτα. Βασική πρόνοια αυτού του θεσμικού πλαισίου είναι η συγκέντρωση της εξουσίας στον/ην Πρύτανη και η δραστική συρρίκνωση της συλλογικής ακαδημαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας εντός των πανεπιστημιακών θεσμών. Η δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας μετέτρεψε τις πανεπιστημιουπόλεις σε πεδία βολής δακρυγόνων και στοίχισε μήνες αναταραχής της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η αντισυνταγματική και με συνοπτικές διαδικασίες μετεξέλιξη ορισμένων κολλεγίων σε ιδιωτικά «πανεπιστήμια» έχει ως μοναδικό σκοπό την περαιτέρω υπονόμευση των δημόσιων, δωρεάν, κοινωφελών πανεπιστημίων όπου φοιτά η νέα γενιά της χώρας.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο ως πεδίο πολιτικής εργαλειοποίησης για να παρουσιάσει ένα προσωπείο επιβολής του «νόμου και της τάξης». Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις περί πειθαρχικών, οι συλλήψεις φοιτητών και φοιτητριών στο Ε.Μ.Π., η λειτουργία πειθαρχικών στο Ε.Κ.Π.Α. και στο Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και η κλίση Κοσμήτορα του Ε.Μ.Π. σε απολογία συνιστούν αδιέξοδες ενέργειες πρωτόγνωρης επιθετικότητας από την αυταρχικής κοπής κυβέρνηση και τους παραστάτες της. Τονίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, στις δράσεις που «διαταράσσουν τη λειτουργία του πανεπιστημίου» συλλήβδην μπορούν να συμπεριληφθούν οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες φοιτητών και φοιτητριών, συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας, ενημερωτικές ανακοινώσεις φοιτητικών συλλογικοτήτων κλπ.

Η σύμπραξη ορισμένων πρυτανικών αρχών στο κυβερνητικό αδιέξοδο δηλώνει, από τη μια, την αδυναμία τους να διοικήσουν και, από την άλλη, τις ατέρμονες προσωπικές πολιτικές τους φιλοδοξίες. Όποιος δεν είναι ικανός να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του πανεπιστημίου που διοικεί, κατασκευάζει ως αντιπάλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ανάγει ως επικίνδυνους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που υπηρετούν την ιδέα του δημόσιου, δωρεάν, δημοκρατικού πανεπιστημίου, προσκαλεί τα Μ.Α.Τ. και εντέλει ρίχνει νερό στον μύλο της υπονόμευσης του πανεπιστημίου του. Όποτε χρησιμοποιήθηκαν αυταρχικές πρακτικές στα πανεπιστήμια αποδείχθηκαν ατελέσφορες ως προς τις επιδιώξεις τους και καταστροφικές για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη σταθερότητα του πανεπιστημιακού θεσμού, την παραγωγή και διάχυση των επιστημών και των τεχνών και τη συνολική συνεισφορά του πανεπιστημίου στην κοινωνική ανάπτυξη.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ:

Στέκεται στο πλευρό των φοιτητών και φοιτητριών οι οποίοι δικάζονται βάσει του νόμου 5224/2025 για συλλογικές πολιτικές δράσεις και στο πλευρό όσων καθηγητών και καθηγητριών τιμούν τον όρκο που έδωσαν υπερασπιζόμενοι το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό πανεπιστήμιο.

Υπερασπίζεται το δικαίωμα στη γνώση, την αδέσμευτη επιστημονική έρευνα και την ελευθερία της έκφρασης.

Χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση συμπαράστασης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. προς τους 15 διωκόμενους/νες φοιτητές και φοιτήτριες που απειλούνται με διαγραφή. Καλεί:

Τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. να συμπαρασταθεί επίσης, στα πρότυπα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στους φοιτητές και φοιτήτριες που απειλούνται με διαγραφή καθώς και στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών.

Τις Συγκλήτους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τους Συλλόγους των μελών Δ.Ε.Π. και την Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. να τοποθετηθούν ενάντια στον αυταρχικό αυτό κατασταλτικό νόμο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και να πάρουν σχετικές πρωτοβουλίες για την απόσυρσή του.

Το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει όλες τις διατάξεις που επιβάλλουν απαράδεκτες, διχαστικές και αυταρχικές πειθαρχικές διαδικασίες. Ζητά :

Την απόσυρση όλων των διατάξεων του ν. 4957/2022 που επιβάλλουν τις διαγραφές των φοιτητών και φοιτητριών και την εκκίνηση ουσιαστικού διαλόγου για την αναζήτηση των αιτίων που συντελούν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών, ώστε να προκύψουν πολιτικές υποστήριξής τους.

Την κατάργηση των διατάξεων του ν.5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (Ν.Π.Π.Ε.).

Την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων και της ενίσχυσης του προσωπικού τους για να επιτελέσουν τον από το Σύνταγμα ρόλο τους για παροχή δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και κοινωνικά επωφελούς έρευνας.

Καλούμε εκ νέου σε αγωνιστική ετοιμότητα και συντονισμό με τους φοιτητικούς συλλόγους και τους συλλόγους εργαζομένων, για να μείνει ανενεργό αυτό το απαράδεκτο νομικό πλαίσιο και για να είναι ανοικτό το πανεπιστήμιο στις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας».