Αστυνομική καταστολή στην αρχιτεκτονική τα ξημερώματα και συλλήψεις φοιτητών [βίντεο]

Βία και αυταρχικότητα κατά φοιτητών με συλλήψεις λίγες ώρες πριν τη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση • Οργή για την πρυτανεία και την καταπάτηση του ασύλου• Δήλωση του πρώην πρύτανη Νίκου Μαρκάτου που εκθέτει την πρυτανική αρχή

Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση καταγγέλλει αστυνομική βία, σήμερα τα ξημερώματα, ενάντια σε αγωνιζόμενους φοιτητές και φοιτήτριες της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ, οι οποίοι έπειτα από μαζική συνέλευση της σχολής τους και απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία, προχώρησαν σε τριήμερη κατάληψη της σχολής τους - ενάντια στις διαγραφές των φοιτητών/τριων και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με απόφαση συμμετοχής στη σημερινή απεργία των συνδικάτων.

Ειδικότερα, η Κομμουνιστική Απελευθέρωση αναφέρει πως «με κλήση του πρύτανη του ΕΜΠ στην αστυνομία και μετά από εισβολή πάνοπλων αστυνομικών "μέσα στη μαύρη νύχτα" ενάντια στους "τρομοκράτες" φοιτητές συλλαμβάνουν μέλη του φοιτητικού συλλόγου και τους οδηγούν στη ΓΑΔΑ και πλέον στο αυτόφωρο!!».

Επίσης, η οργάνωση σημειώνει πως «το αυταρχικό κρεσέντο κυβέρνησης-κατασταλτικών μηχανισμών δεν έμεινε εκεί καθώς η αστυνομία προσήγαγε μαζικά έξω από την ΓΑΔΑ δεκάδες φοιτητές και εργαζόμενους, ακόμη και μέλη διοίκησης εργατικών σωματείων σε ημέρα απεργίας, καθώς έκαναν το "έγκλημα" να απαιτήσουν να μάθουν τον λόγο της σύλληψης των φοιτητών/τριων της αρχιτεκτονικής και να προσεγγίσουν οι δικηγόροι τους συλληφθέντες».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», οι συλληφθέντες φοιτητές είναι 13 και μεταφέρονται στην Ευελπίδων.

Στη ΓΑΔΑ, για συμπαράσταση στους φοιτητές βρίσκονται ο κοσμήτορας της σχολής και μέλη του συμβουλίου ιδρύματος.

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Νίκο Αμπατιέλο βρέθηκε σήμερα το πρωί στη ΓΑΔΑ καταγγέλλοντας τις αναίτιες προσαγωγές και συλλήψεις φοιτητών από την απαράδεκτη αστυνομική επιχείρηση στην αρχιτεκτονική του ΕΜΠ.

Πριν από λίγο, μπλόκα κυρίως της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που συμμετείχαν στη σημερινή απεργιακή πορεία κατέληξαν στο κάτω πολυτεχνείο, διαμαρτυρόμενα για τη νυχτερινή εκκένωση της αρχιτεκτονικής και το κρεσέντο αυταρχισμού.

Σε ανακοίνωσή τους οι εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική ΚΣ στον φοιτητικό σύλλογο αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ σημειώνουν: «Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αστυνομική επιχείρηση ενάντια σε φοιτητές της σχολής μας κατά τη διάρκεια της κατάληψης της σχολής που αποφάσισε η γενική συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου. Οι ευθύνες της κυβέρνησης και των πρυτανικών αρχών είναι τεράστιες για τις αναίτιες προσαγωγές φοιτητών. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση τους. Η τρομοκρατία και η ένταση της καταστολής δε θα περάσει! Δίνουμε απάντηση με τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών στις σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη καταστολή από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στο τμήμα της αρχιτεκτονικής ΕΜΠ στο κάτω πολυτεχνείο, μετά από εντολή του πρύτανη Χατζηγεωργίου. Στις 14/10 τα ξημερώματα αστυνομικές δυνάμεις ΟΠΚΕ εισέβαλλαν στο συγκρότημα του κάτω πολυτεχνείου με σκοπό να εκκενώσουν την κατάληψη του φοιτητικού συλλόγου αρχιτεκτονικής, καταπατώντας το άσυλο!», αναφέρει η ΕΑΑΚ.

Δήλωση του πρώην πρύτανη Νίκου Μαρκάτου

Θεωρώ αδιανόητη και καταγγέλλω την βίαιη επέμβαση των δυνάμεων καταστολής τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10, στο Κάτω Πολυτεχνείο και τη σύλληψη των φοιτητών και φοιτητριών του ΕΜΠ που βρίσκονταν στο χώρο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Φοιτητών της Αρχιτεκτονικής για ολιγοήμερη κατάληψη της σχολής ενάντια στις διαγραφές, το νέο πειθαρχικό νόμο για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Κρίνω ως απαράδεκτο το γεγονός ότι για αυτή τη βίαιη ενέργεια σε βάρος φοιτητών των ΕΜΠ, υπήρξε πρωτοβουλία και συναίνεση από μεριάς των Πρυτανικών αρχών του ιδρύματος. Είναι πρωτοφανές για τη δημοκρατική ιστορία του Πολυτεχνείου που στάθηκε όρθια σε δύσκολες

και μαύρες μέρες όπως στην δικτατορία.

Οι φοιτητές δεν είναι εχθροί, αλλά η βασική δύναμη του αγώνα για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση/εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, για δημόσιο πανεπιστήμιο για τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας και όχι για τα κέρδη

των επιχειρηματικών ομίλων και της πολεμικής βιομηχανίας.

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα οφείλει να Υπερασπίζει και όχι να καταστέλλει το δικαίωμα στις κινητοποιήσεις, τη διαδήλωση, τη συνδικαλιστική δράση εργαζόμενων και φοιτητών-τριών.

Νίκος Μαρκάτος, πρώην πρύτανης ΕΜΠ