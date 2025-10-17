Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ καταδικάζει την τρομοκρατία σε ΕΜΠ και ΕΚΠΑ

Τις τελευταίες μέρες παγωμένη ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα πανελλαδικά παρακολουθεί τις διοικήσεις ΕΜΠ και ΕΚΠΑ να σπεύδουν με εξαιρετικό ζήλο να εφαρμόσουν το νομικό οπλοστάσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ προκειμένου να τρομοκρατήσει, να καταστείλει και να ποινικοποιήσει κάθε μορφή αγώνα και ελεύθερης έκφρασης εντός των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα 13/10 δύο φοιτητές του ΕΚΠΑ κλήθηκαν σε απολογία στο πλαίσιο πειθαρχικής δίωξης εναντίον τους, με κατηγορία την παρέμβασή τους σε εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στη Νομική τον περασμένο Μάιο και μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο την παρουσία τους στο χώρο της Νομικής Σχολής τη μέρα που γινόταν η εκδήλωση.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 14/10, ημέρα γενικής απεργίας, μετά από ενημέρωση της αστυνομίας από τον πρύτανη του ΕΜΠ, δυνάμεις της ΟΠΚΕ συνέλαβαν φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που υλοποιούσαν την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Φοιτητικού τους Συλλόγου για κατάληψη των χώρων της Σχολής. Παράλληλα, κλήθηκε από την Πρυτανεία σε απολογία ο Κοσμήτορας της Σχολής των Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών Δημήτρης Δαμίγος γιατί ενημέρωσε τη Σχολή για μια απόφαση του φοιτητικού συλλόγου, ενώ «καθήκον του ήταν να την αποτρέψει». Αμέσως μετά τις συλλήψεις και τη μεταφορά των φοιτητών/τριών στη ΓΑΔΑ μέλη φοιτητικών συλλόγων, συγγενείς των συλληφθέντων, δικηγόροι και αλληλέγγυοι/ες που έσπευσαν σε στήριξη των συλληφθέντων, περικυκλώθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις και αρκετοί από αυτούς προσήχθησαν χωρίς κανένα λόγο.

Τέλος, την Τετάρτη 15/10 στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης λίγα μέτρα πιο κάτω από την κεντρική είσοδο της Σχολής Θετικών Επιστημών και ενώ το Τμήμα Βιολογίας με απόφαση του φοιτητικού του συλλόγου βρίσκεται υπό κατάληψη έκαναν προκλητικά την εμφάνισή τους δυνάμεις της ΟΠΚΕ οι οποίες παρέμειναν στο χώρο επί τουλάχιστον δύο ώρες. Τα παραπάνω γεγονότα δείχνουν ξεκάθαρα τις προσπάθειες Κυβέρνησης και Πρυτανικών αρχών να φιμώσουν όσους και όσες με τους συλλογικούς τους αγώνες προσπαθούν να αντισταθούν στη διάλυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου μέσω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της μετατροπής του σε ένα μόρφωμα που θα λειτουργεί με βάση έσοδα από επιχειρηματικές δράσεις και δίδακτρα. Να απαλλαγούν από όσους και όσες παλεύουν να κρατήσουν το Πανεπιστήμιο σαν ένα χώρο ελεύθερης και δημιουργικής έκφρασης και να μην επιτρέψουν να μετατραπεί σε ένα πειθαρχημένο και πολιτικά αποστειρωμένο περιβάλλον. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η παραγωγή νέας γνώσης και η έρευνα, είναι συνυφασμένα με την ελευθερία της σκέψης, με την ελευθερία του λόγου και είναι ασύμβατες με τα πειθαρχικά δίκαια, την καταστολή και τις διαγραφές.

Για τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΕΕΔΙΠ καταδικάζει:

Την κλήση σε απολογία φοιτητών του ΕΚΠΑ και την πειθαρχική δίωξη εναντίον τους

Την απρόκλητη επέμβαση της ΟΠΚΕ στην κατάληψη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και τη σύλληψη των φοιτητών και φοιτητριών που βρίσκονταν εκεί περιφρουρώντας το χώρο και εφαρμόζοντας της απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης

Την κλήση σε απολογία του Κοσμήτορα της Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών επειδή έκανε το αυτονόητο

Την προσαγωγή όσων έσπευσαν να στηρίξουν τους συλληφθέντες από την κατάληψη του ΕΜΠ

Την προκλητική παρουσία δυνάμεων ΟΠΚΕ σε απόσταση λίγων μέτρων από την κατάληψη του βιολογικού

και απαιτεί: