Ανακοίνωση εισαγγελίας Αρείου Πάγου μετά την «εκτίμηση» Φλωρίδη για την εκταφή

Τα αιτήματα για εκταφή νεκρών των Τεμπών «μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν» • Ο Άρειος Πάγος μιλάει για εκταφή μόνο για ταυτοποίηση • Πανελλαδικός ξεσηκωμός την Κυριακή στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι.

Μία ημέρα μετά την κυβίστηση Φλωρίδη και την υπαναχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα της εκταφής νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών και υπό την ασφυκτική πίεση που ασκεί το μεγάλο κύμα συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε ανακοίνωση.

Την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης έσπευσε να μας ενημερώσει για την δική του «εκτίμηση» πως θα μπορούσε το αίτημα συγγενών να ερμηνευθεί ως έμμεσο αίτημα για εκταφή νεκρών και την προαναγγελία αποφάσεων, ο Άρειος Πάγος απαντά πως θα μελετήσει και θα γνωστοποιήσει σύντομα τις αποφάσεις του.

Σημειώνεται πως η εισαγγελία κάνει ρητή αναφορά μόνο σε εκταφή για ταυτοποίηση νεκρών και όχι για άλλους λόγους.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.

Έρχεται «τσουνάμι» συμπαράστασης την Κυριακή

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών επανέρχεται με φόρα στην επικαιρότητα, καθώς η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι έχει δημιουργήσει κύμα αλληλεγγύης.

Η λαϊκή συμπαράσταση προς τον πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του, Ντένις, αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή, όπου δεκάδες πόλεις της χώρας θα βουλιάξουν από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί.

Το κάλεσμα με κεντρικά συνθήματα τα «Μέχρι Τέλους» και «Ενωμένοι ζητάμε Δικαιοσύνη» είναι για τις 6.30 το απόγευμα, καθώς ο Πάνος Ρούτσι μπαίνει στην 12η ημέρα απεργίας πείνας.

Συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν, πέρα από το Σύνταγμα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και όχι μόνο, ενώ καλέσματα υπάρχουν για κινητοποιήσεις και εκτός Ελλάδας, όπως Λεμεσό, Ρέικιαβικ και Νέα Υόρκη

Αναλυτικά:

Μπαράζ νέων αιτημάτων για εκταφή

Το «λεπτό σημείο» στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου είναι πως μιλάει περί εκταφής μόνο για ταυτοποίηση DNA, ενώ στα νέα αιτήματα που έχουν καταθέσει συγγενείς νεκρών των Τεμπών ζητάνε και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Χθες, πέρα από τον Παύλο Ασλανίδη ο οποίος έχει καταθέσει τρίτο αίτημα εκταφής, στην αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν τόσο η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, όσο και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για τη σύζυγό του.

Νωρίτερα, χθες, συμπληρωματικό υπόμνημα κατέθεσαν οι συγγενείς 78 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με αίτημα την έγκριση εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.