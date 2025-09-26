Δώδεκα ημέρες παίζουν... με τις λέξεις και με τις ζωές

Στροφή του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στην ερμηνεία της ανακοίνωσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα, σχεδόν προαναγγέλλοντας μια εισαγγελική απόφαση για εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι ● Με εμφανή πολιτική ένταση κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιτέθηκε στην αντιπολίτευση

Σε εμφανή αμηχανία βρίσκεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις κοινωνικές αντιδράσεις και στα αιτήματα εκταφής από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, με τον Πάνο Ρούτσι να διανύει τη 12η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας να επιτραπεί η εκταφή και η εξέταση της σορού του γιου του.

Ενώ επί μέρες κυβερνητικά στελέχη πατούσαν σε «λεξιλογικές» διατυπώσεις για το αν υπάρχει ή όχι επίσημο αίτημα, χθες τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκαν να ανοίγουν τον δρόμο για εκταφή επιχειρώντας μια εντυπωσιακή κυβίστηση.

Μόλις δύο μέρες πριν μάλιστα ο Γιώργος Φλωρίδης είπε πως «εξ όσων γνωρίζει» δεν έχει υποβληθεί ευθέως αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση θυμάτων, πράγμα αναληθές αφού, εκτός των άλλων, αίτημα εκταφής για εξέταση DNA -άρα ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού- κατατέθηκε και από τη Μαρία Καρυστιανού τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια απορρίφθηκε. Απορριπτική ήταν και η απόφαση στα άλλα δύο αιτήματα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή της σορού του παιδιού του, το ένα τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ζητούσε και αυτός να γίνει ταυτοποίηση DNA, και το άλλο τον Απρίλιο του 2025, όταν ζήτησε εκταφή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του 27χρονου Δημήτρη, ενώ την ίδια απάντηση είχε πάρει και ο Χρήστος Τιλκερίδης σε δικό του σχετικό αίτημα.

Υπενθυμίζεται πως από τη στιγμή που η Εισαγγελία Λάρισας απορρίπτει το αίτημα του ενός, αυτόματα απορρίπτεται για όλους. Μάλιστα η τρίτη αίτηση που κατέθεσε ο Π. Ασλανίδης απαντήθηκε με πρόστιμο, καθώς κρίθηκε ότι καθυστερεί τη διαδικασία από τη στιγμή που υπήρχε ήδη σχετική απόρριψη.

Χθες, μετά την κοινωνική κατακραυγή και στη σκιά της πίεσης της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στην ΕΡΤ επέλεξε την αναδίπλωση και μια διαφορετική ερμηνεία των λεχθέντων του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κων. Τζαβέλλα. Ετσι, σχεδόν προαναγγέλλοντας μια εισαγγελική απόφαση για εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, ισχυρίστηκε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει αίτημα (σ.σ. έκλεισε η ανάκριση και ο Π. Ρούτσι δεν είχε προλάβει να καταθέσει σχετικό αίτημα εκταφής πριν από την ολοκλήρωσή της), μπορεί να γίνει… έμμεση ερμηνεία του εξώδικου που κατέθεσε από κοινού με τη Μαρία Καρυστιανού και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις οι εισαγγελικές αρχές.

«Ο εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως λέει ο εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού, και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με εμφανή πολιτική ένταση, κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση «είναι δίπλα στον πατέρα σε ανθρώπινο επίπεδο» και υπενθύμισε τις αλλεπάλληλες δηλώσεις στήριξης. Ωστόσο κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «χυδαία εργαλειοποίηση» της τραγωδίας, κάνοντας λόγο για «δεύτερο γύρο ενός τοξικού πολιτικού παιχνιδιού». «Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να στήσει σόου» είπε επιχειρώντας να μεταφέρει την πίεση αλλού.

Την ίδια ώρα μάλιστα ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και τον κατηγόρησε ότι ζητά παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. «Δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Εχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί -και αναφέρομαι στον κ. Τσίπρα, για να μην παρεξηγηθώ- και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ωστόσο η αντίφαση είναι εμφανής, καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε παρέμβει στη Δικαιοσύνη πέρσι μέσω επιστολής του για την αναβάθμιση της έρευνας των Τεμπών.

Παρά τις δηλώσεις, η ουσία παραμένει ίδια. Εδώ και δώδεκα μέρες η κυβέρνηση παίζει με τις λέξεις, άλλοτε λέγοντας ότι δεν υπάρχει επίσημο αίτημα, άλλοτε ανακαλύπτοντας ότι ίσως το εξώδικο μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοιο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έκανε λόγο για «υποκρισία και υπεκφυγές» που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, καλώντας την πολιτεία να δώσει διέξοδο άμεσα. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε «εύλογο» το αίτημα του Π. Ρούτσι, σημειώνοντας σκωπτικά ότι η κυβέρνηση «άλλοτε παρεμβαίνει στους θεσμούς, άλλοτε θυμάται την ανεξαρτησία τους α λα καρτ». Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει πως «ο κ. Φλωρίδης σταθερά υποτιμά και προσβάλλει τις οικογένειες των θυμάτων που ζητούν, επί 2,5 χρόνια, να μάθουν επιτέλους από τι πέθαναν τα παιδιά τους, που ζητούν δικαίωση και διαφάνεια για το έγκλημα στα Τέμπη».

Παράλληλα δεκάδες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών κατέθεσαν συμπληρωματικό υπόμνημα στο Εφετείο Λάρισας, στο οποίο περιλαμβάνεται το αίτημα για εκταφή της σορού του 22χρονου Ντένις Ρούτσι ώστε να διενεργηθούν νέες εξετάσεις (ιστολογικές, τοξικολογικές, βιοχημικές). Στο ίδιο υπόμνημα ζητούνται επίσης αυστηρότερες κατηγορίες για στελέχη της Hellenic Train και αλλαγή του χαρακτηρισμού από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Εκτός όμως από το υπόμνημα, χθες κατατέθηκαν ακόμα δύο αιτήματα εκταφής από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού και του Χρήστου Κωνσταντινίδη. Μάλιστα ο Χρ. Κωνσταντινίδης, πέρα από το σχετικό αίτημά, κατέθεσε και μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου Εφετών Λάρισας, ζητώντας να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία για την οποία οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν πως έκλεισε με fast track διαδικασίες, όπως γρήγορα εκδόθηκε και η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων σε λιγότερο από 10 μέρες.

Κινητοποιήσεις

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι έχει καλέσει σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης την ερχόμενη Κυριακή σε Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα. «Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από την κοροϊδία των κυβερνητικών, επίσημων και στημένων ''επιτροπών'', ''πορισμάτων'' και ''θεσμών''. Το καθεστώς της συγκάλυψης μπορεί και πρέπει να σπάσει στην πράξη, με τους αγώνες μας» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

«Αδειασμα» και από τους δικηγόρους

Σαφή θέση για το κρίσιμο ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι πήρε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ, μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία αλλά και «το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών», εκτιμά πως τα αρμόδια δικαστικά όργανα οφείλουν «να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Π. Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα». Με ιδιαίτερη έμφαση σημειώνεται δε ότι το θέμα δεν μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, «η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση».

Στην ανακρίτρια για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

Ενώπιον της ανακρίτριας Φωτεινής Μηλιώνη κατέθεσαν σήμερα οι γονείς του Βάιου Βλάχου στο πλαίσιο της έρευνας για την αλλοίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

Οι μάρτυρες, από τους πρώτους που είχαν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, απέδωσαν στον κατηγορούμενο καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των παράνομων ενεργειών, καθώς και στις πιέσεις που, όπως υποστήριξαν, ασκήθηκαν σε όσους εργάζονταν στον τόπο του δυστυχήματος.

Στις καταθέσεις τους παρουσίασαν αναλυτικό χρονολόγιο των κρίσιμων ωρών επιρρίπτοντας ευθύνες στον Χρ. Τριαντόπουλο για την καθοδήγηση των ενεργειών εκείνων. Παράλληλα προσκόμισαν συγκεκριμένα στοιχεία και αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και μεγάρου Μαξίμου, τα οποία, όπως λένε, διαψεύδουν την επιχειρηματολογία του πρώην υφυπουργού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στην παρουσία του πρωθυπουργού στον τόπο του δυστυχήματος, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο δεν συνέβαλε στην επιχείρηση διάσωσης, αλλά προκάλεσε πολύωρη καθυστέρηση. Οπως κατέθεσαν, η επίσκεψη είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών για περισσότερες από πέντε ώρες στερώντας έτσι τη δυνατότητα συλλογής κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων και βιολογικού υλικού.

Μήνυμα στήριξης από τους ταξιτζήδες

Την ίδια ώρα η κοινωνία δείχνει τα αντανακλαστικά της και στέκεται αλληλέγγυα δίπλα στον απεργό πείνας. Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί πραγματοποίησαν χθες αυτοκινητοπομπή ώς το Σύνταγμα στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης. «Η παρουσία μας είναι μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται» δήλωσαν. Ο ίδιος ο Π. Ρούτσι, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους, λέγοντας πως «το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο, να μάθουμε τι έγινε στα παιδιά μας. Μέχρι τέλους».