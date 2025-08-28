Στον Μπακαΐμη ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Φέρεται να παρουσιάστηκε αυτοβούλως για να περιγράψει όλη τη διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ για να καταλήξει στα συμπεράσματά του.

Κατάθεση στον Σωτήρη Μπακαΐμη, τον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή για το έγκλημα των Τεμπών, έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, κατά πάσα πιθανότητα αυτοβούλως, για να περιγράψει αναλυτικά το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα και ειδικότερα για τις ενέργειες που προηγήθηκαν, έτσι ώστε ο αρμόδιος φορέας για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, να καταλήξει στο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria.gr, η κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή προέδρου του Σιδηροδρομικού Τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαβιβαστεί, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με δεδομένο ότι η προηγούμενη εισαγγελέας Γ. Αδειλίνη είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό».

Σκοπός της έρευνας ήταν και η «διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α Π.Κ.), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα» με αφορμή και τον ρόλο τεχνικού συμβούλου οικογενειών των θυμάτων.

Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει γνωστό αν κλήθηκε ή όχι να καταθέσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η κ. Αδειλίνη.