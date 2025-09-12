Ληστεία και επαναπροώθηση

Την περιπέτεια 19 Παλαιστινίων που έφτασαν στο Φαρμακονήσι καταγγέλλει η Aegean Boat Report ● Ενοπλοι άνδρες με στρατιωτικές στολές αφού τους πήραν ρούχα, χρήματα και κινητά τούς πέταξαν με μια φουσκωτή βάρκα στη θάλασσα όπου τους διέσωσε η τουρκική ακτοφυλακή.

Τη ληστεία και την παράνομη επαναπροώθηση 19 Παλαιστινίων, που έφυγαν από τη φρίκη του πολέμου και έφτασαν στην Ελλάδα με την ελπίδα μιας ειρηνικής ζωής, καταγγέλλει η οργάνωση Aegean Boat Report.

Οι πρόσφυγες αυτοί φέρεται να έφτασαν στο Φαρμακονήσι το Σάββατο 6/9 και να επικοινώνησαν με την ΑΒR ώστε να κάνουν γνωστή την παρουσία τους ενώ έστειλαν φωτογραφίες και βίντεο ώστε να αποδείξουν την παρουσία τους εκεί. Από την οργάνωση πήραν συμβουλές ώστε να παρουσιαστούν στο στρατιωτικό φυλάκιο που υπάρχει εκεί και να ζητήσουν τη μεταφορά τους στη Λέρο.

«Αυτή η ομάδα έκανε ακριβώς αυτό: κάλεσαν το 112 και στη συνέχεια άρχισαν να περπατούν προς το φυλάκιο. Λίγο αργότερα, τους σταμάτησαν ένοπλοι άνδρες με στρατιωτικές στολές. Στις 02.31 τοπική ώρα, όλα τα τηλέφωνα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Από εκείνη τη στιγμή, χάσαμε κάθε επαφή» σημειώνει η οργάνωση στο site της.

Ξανά την Κυριακή

«Την Κυριακή το πρωί στις 09.10, η τουρκική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι είχε διασώσει 19 άτομα από μια σωσίβια λέμβο που παρασυρόταν έξω από την Αλικαρνασσό της Τουρκίας. Τη Δευτέρα λάβαμε φωτογραφίες και βίντεο από την ομάδα των διασωθέντων. Μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε χωρίς καμία αμφιβολία: Ηταν τα ίδια άτομα που είχαν επικοινωνήσει μαζί μας από το Φαρμακονήσι».

Η οργάνωση δημοσιεύει και μια μαρτυρία διασωθέντος: «Την Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα βρισκόμασταν σε ένα ελληνικό νησί. Εστειλα την τοποθεσία και τηλεφώνησα σε τρεις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας. Στο νησί, η στρατιωτική αστυνομία μάς έπιασε και μας κράτησε όλη τη νύχτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πήραν όλα μας τα υπάρχοντα - χρήματα, τηλέφωνα, ρούχα, τα πάντα... Μας είπαν ότι ένα πλοίο θα μας πήγαινε στη Λέρο. Ενα μεγάλο πλοίο ήρθε με τέσσερις άντρες. Τους παρέδωσαν όλα τα χρήματά μας, τα τηλέφωνά μας και τις τσάντες μας. Μας είπαν ότι θα μας πήγαιναν στη Λέρο - αλλά είπαν ψέματα. Αντ’ αυτού, μας πήγαν πίσω στα τουρκικά χωρικά ύδατα, φούσκωσαν μια φουσκωτή βάρκα, μας έβαλαν όλους μέσα και μας άφησαν να παρασυρθούμε».