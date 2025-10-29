Μια περίεργη περίπτωση...

Το clàsico της Κυριακής άφησε πίσω του αρκετά σημάδια, κυρίως στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα δεν παίζει όπως πέρσι, ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, και το 2-1 της πρωτοπόρου Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε φυσιολογικό. Ητοι, μια αλλαγή 180 μοιρών σε σχέση με την περσινή σεζόν, όταν η Μπάρτσα νίκησε και στις τέσσερις κόντρες των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της Ισπανίας με τον αποστομωτικό απολογισμό των 16-7 γκολ.

Για τους περισσότερους παρατηρητές, η διαφορά στις δύο σεζόν έγκειται σε μεγάλο βαθμό στον Λαμίν Γιαμάλ. Απόλυτα επιδραστικός την περασμένη χρονιά, σχεδόν απαρατήρητος στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» προ τριημέρου. Ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ έχει το ελαφρυντικό του τραυματισμού μεν, αλλά όλα δείχνουν ότι η τόσο ιδιαίτερη περίπτωσή του δεν τυγχάνει σωστού χειρισμού από τον σύλλογο και το περιβάλλον του, ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου.

Εντός γηπέδου, ο πιτσιρικάς πληρώνει το ότι, από τις αρχές του 2024 και μέχρι τον τραυματισμό του τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπαιξε όλους τους αγώνες non stop, με σύλλογο και εθνική ομάδα. Βασισμένοι στο ότι είναι μικρός, άρα έχει γρήγορη αποκατάσταση, και στο ότι ο κόσμος θέλει να τον βλέπει στο γήπεδο, οι προπονητές του τον «έκαψαν». Με αποτέλεσμα να μην έχει αναρρώσει τελείως από τον τραυματισμό στους προσαγωγούς και να το πληρώνει η Μπαρτσελόνα που είχε φτάσει να βασίζεται πολύ σε αυτόν.

Εκτός γηπέδου, η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη. Ο Λαμίν Γιαμάλ ως παίκτης διαθέτει ταλέντο ανάλογο του Λιονέλ Μέσι, όμως ως χαρακτήρας μοιάζει περισσότερο στον Νεϊμάρ. Επιπλέον, το οικογενειακό του περιβάλλον -αντί να τον προστατεύει- είναι πιο εθισμένο από τον ίδιο στη φήμη, τον νεοπλουτισμό και τα social media. Ο 18χρονος επιθετικός δεν έχει την ωριμότητα να αποφύγει κακοτοπιές, αλλά ούτε και τον νοιάζει κιόλας - όπως φάνηκε στη γιορτή των γενεθλίων του με «γκανγκστερικό» θέμα, όπου είχε προσλάβει άτομα με νανισμό και γυναίκες με πλούσιο στήθος για τη διασκέδαση των καλεσμένων...

Βέβαια είναι ελεύθερος άνθρωπος, χωρίς την υποχρέωση να ζει όπως διατάσσουν οι νόρμες του «καθωσπρεπισμού» και χωρίς απαραίτητα να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ομως είναι υποχρεωμένος να συνειδητοποιήσει πως ό,τι κάνει -από το σοβαρότερο έως το πλέον αδιάφορο- είναι είδηση για τους αναγνώστες, τους θεατές, τους followers, τα νεαρά παιδιά. Και να αποδέχεται ότι, στη... στραβή, οι επικρίσεις θα είναι αδυσώπητες.

Το περασμένο Σάββατο δυναμίτισε την ατμόσφαιρα πριν από το ντέρμπι, δηλώνοντας στην εκπομπή ενός YouTuber ότι «η Ρεάλ Μαδρίτης κλέβει». Το πιθανότερο είναι ότι ούτε καν κατάλαβε τις συνέπειες των λόγων του, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να ανεβάσει τους τόνους και να τεθεί σε κόντρα με συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα (βλ. Ντάνι Καρβαχάλ). Και, βέβαια, δεν μπόρεσε να συνοδεύσει τη... μαγκιά με αποστομωτική εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προβληματίζεται για το πώς να χειριστεί τον Λαμίν Γιαμάλ. Είναι ο παίκτης-χρυσάφι, αγωνιστικά ο διάδοχος του Λιονέλ Μέσι και ο κράχτης για να γεμίσουν το «Καμπ Νόου» τα επόμενα χρόνια και να βγουν από το οικονομικό αδιέξοδο. Ομως το ότι... γεννάει περισσότερα πρωτοσέλιδα τον τελευταίο καιρό με τα όσα κάνει εκτός παρά εντός του αγωνιστικού χώρου ανησυχεί τους «μπλαουγράνα». Ετσι τον συμβούλευσαν να ματαιώσει μια συνέντευξη που θα έδινε χθες σε έναν διάσημο Γάλλο streamer. Ο πιτσιρικάς το δέχθηκε, κάτι που ίσως προμηνύει μια περίοδο χαμηλού προφίλ. Για πόσο ακόμα άραγε;