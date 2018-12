«Έκλεισαν» τα πρώτα εισιτήρια για την επόμενη φάση του Champions League

Ντόρτμουντ, Ατλέτικο Μαρδίτης, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Πόρτο, Σάλκε, Παρί σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ είναι οι πρώτες οκτώ ομάδες που πέρασαν στον γύρο των «16» του Champions League μετά τη σημερινή ημέρα.

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής έγινε στο «Άνφιλντ» όπου η περσινή φιναλίστ Λίβερπουλ κατάφερε με γκολ του Σαλάχ να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Νάπολι.

«Ιδανικός» αυτόχειρας η Ίντερ που δεν κατάφερε να νικήσει την αποκλεισμένη Αϊντχόφεν στην έδρα της και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Τότεναμ στο Καμπ Νου, βρέθηκε εκτός της επόμενης φάσης.

Οι νερατζούρι μαζί με τις Μπριζ, Νάπολι και Γαλατά συνεχίζουν στο Europa League.

Τα σημερινά αποτελέσματα

Paris through as Group C winners, Liverpool qualify as runners-up

Tottenham go through as Group B runners-up on head-to-head away goals

#UCL pic.twitter.com/OOpAGM6EFL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 11 Δεκεμβρίου 2018