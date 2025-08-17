Από τη Νύχτα των Κρυστάλλων στην Bild

“«Oι φωτογραφίες που βγαίνουν από τη Γάζα, ελέγχονται από τη Χαμάς και είναι στημένες”, αποκαλύπτει η γερμανική Bild» ανέφερε στις 5 Αυγούστου η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα στον λογαριασμό της στο «X». Πριν περάσουν μερικές ώρες οι ιστοσελίδες φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ στην Ελλάδα αναπαρήγαγαν αυτούσιο το «ρεπορτάζ»: «Αυτός είναι ο φωτογράφος που σκηνοθετεί την προπαγάνδα της Χαμάς» έγραφε το «Liberal» ενώ το «Newsbomb» πλειοδοτούσε προσθέτοντας στον τίτλο ότι ο φωτογράφος «εργάζεται για τον μισαλλόδοξο Ερντογάν». Σύντομα θα ακολουθούσαν «Το Μανιφέστο», το «Πρώτο Θέμα», τα «Παραπολιτικά», η «Athens Voice» και αρκετά ακόμη ΜΜΕ που στηρίζουν σταθερά τις θέσεις του Ισραήλ.

Η Νύχτα των Κρυστάλλων (1938)

Το γιατί ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στην Ελλάδα αναπαρήγαγαν verbatim τις υποτιθέμενες αποκαλύψεις μιας εφημερίδας που χαρακτηρίζεται ως το «γερμανικό αντίστοιχο του “Μακελειού”» ίσως να απασχολεί για χρόνια τις σχολές δημοσιογραφίας. Ο Γερμανός δημοσιογράφος Χάνο Χάουνσταϊν, πάντως, φαίνεται να έχει πολύ καλύτερη εικόνα για όσα συνέβησαν στο μιντιακό σκηνικό της δικής του χώρας.

Οι «αποκαλύψεις», υποστηρίζει, εντάσσονται στη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να προετοιμάζει το έδαφος για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα χαρακτηρίζοντάς τους εκ προοιμίου «τρομοκράτες». «Ενας τρομοκράτης μεταμφιεσμένος σε Al Jazeera παραμένει τρομοκράτης» έλεγε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα αμέσως μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του δημοσιογράφου Ανας αλ Σαρίφ και συνεργατών του σε στοχευμένη επίθεση σε σκηνή του Al Jazeera. H φράση που χρησιμοποιούσε η πρεσβεία ήταν και πάλι σχεδόν πιστή αντιγραφή του τίτλου της Bild: «Τρομοκράτης μεταμφιεσμένος σε δημοσιογράφο σκοτώθηκε στη Γάζα».

Στην καρδιά αυτής της επιχείρησης προπαγάνδας στην Ευρώπη βρίσκεται ο γερμανικός μιντιακός όμιλος Axel Springer. Με ετήσια έσοδα περίπου τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ και τίτλους όπως η Bild, η Die Welt και το Politico αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εκδοτικά συγκροτήματα της ηπείρου.

Ο πατριάρχης της αυτοκρατορίας, ο Αξελ Σπρίνγκερ, ήταν μέλος του Εθνικοσοσιαλιτικού Σώματος Αυτοκινήτων, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης του ναζιστικού κόμματος που μεταξύ άλλων συμμετείχε στα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων τη Νύχτα των Κρυστάλλων, το 1938. Την ίδια χρονιά μάλιστα ο Σπρίνγκερ χώρισε την εβραϊκής καταγωγής γυναίκα του, Μάρθα Ελσε Μέγερ, σε μια εποχή που κάθε επαφή με Εβραίους θα τερμάτιζε αυτομάτως τα δημοσιογραφικά και εκδοτικά του σχέδια.

Μετά το τέλος του πολέμου ο όμιλος θα συνεχίσει το δημοσιογραφικό «λειτούργημα» και για ξένες χώρες καθώς, όπως είχε αποκαλύψει το περιοδικό Nation τη δεκαετία του ’70, έλαβε επτά εκατομμύρια δολάρια από τη CIA. Ο πραγματικός πολιτικός έρωτας του Σπρίνγκερ όμως είναι πλέον το Ισραήλ. Ηδη από την εποχή του Πολέμου των Εξι Ημερών ο Γερμανός εκδότης αστειευόταν ότι εκδίδει «μια ισραηλινή εφημερίδα στη Γερμανία». Παράλληλα στο εσωτερικό των εφημερίδων του είχε θέσει ως μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για κάθε νέο δημοσιογράφο να μην ασκήσει ποτέ κριτική στο Τελ Αβίβ.

Αρκετοί βέβαια θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν εάν αυτό το πάθος για το αποικιακό καθεστώς του Ισραήλ είναι μόνον ιδεολογικό. Ο όμιλος ελέγχει τη μεγαλύτερη εταιρεία αγγελιών στο Ισραήλ, τη Yad2, η οποία αποτελεί τον βασικότερο κόμβο για την αγοραπωλησία ακινήτων και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Εκεί διαφημίζονται όμως και ομάδες εταιρειών security που ουσιαστικά δρουν σαν παραστρατιωτικές ομάδες σε παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς. Σε πρόσφατο διαφημιστικό μήνυμά της η εταιρεία ανέφερε ότι οι δραστηριότητές της εκτείνονται «από το ποτάμι ώς τη θάλασσα» ενώ παρουσίαζε χάρτη στον οποίο το Ισραήλ είχε ολοκληρώσει την εθνοκάθαρση καταλαμβάνοντας το σύνολο των παλαιστινιακών εδαφών.

Τα τελευταία χρόνια η Bild έχει μετατραπεί σε «κυνηγό κεφαλών» στο εσωτερικό της Γερμανίας κάθε φωνής που ασκεί κριτική στα εγκλήματα του Ισραήλ χρησιμοποιώντας μάλιστα την επιρροή της για να απομακρύνει δημοσιογράφους ακόμα και από άλλα μέσα. Ο σημαντικότερος πολιτικός ρόλος της όμως είναι ότι λειτουργεί σαν άτυπος «πρέσβης» του Νετανιάχου στο Βερολίνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου η τότε υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμπογκ επέλεξε το εξώφυλλο της Bild για να στείλει το μήνυμα συμπαράστασης της Γερμανίας στο κράτος του Ισραήλ.

Ο εκδοτικός γάμος με το περιβάλλον Νετανιάχου ολοκληρώθηκε με την «αδελφοποίηση» της Bild με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom (του μακαρίτη σιωνιστή, βασιλιά των καζίνων, Σέλντον Αντελσον) που σήμερα θεωρείται η φωνή του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Εκτοτε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Νετανιάχου χρησιμοποιούν συχνά την Bild για τη διαρροή ανυπόστατων καταγγελιών που δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η εφημερίδα δημοσίευσε παραποιημένες πληροφορίες σχετικά με έγγραφα της Χαμάς που αφορούσαν τους ομήρους καταφέρνοντας να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία, ακριβώς τη στιγμή που αυξανόταν η πίεση προς τον Νετανιάχου. Αφού το κείμενο δημοσιεύτηκε και έκανε τον γύρο του φιλοϊσραηλινού Τύπου σε όλο τον κόσμο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ το επικαλέστηκε στο υπουργικό συμβούλιο ώστε να αιτιολογήσει την ανυποχώρητη στάση του. Ο κύκλος έκλεισε με τον Νετανιάχου να διαβάζει τη διαρροή που ουσιαστικά ο ίδιος είχε αφήσει να διαρρεύσει σε μια γερμανική εφημερίδα.

Αν όμως ο όμιλος Axel Springer έχει τα δικά του επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα να προωθήσει στο Ισραήλ, το ερώτημα που γεννάται είναι τι συμφέροντα υπηρετούν όσοι αναπαράγουν αυτούσια τα κείμενά του στην Ελλάδα.

info-war.gr